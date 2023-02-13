

توج فريق وزارة الكهرباء والماء بدوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة قدم الصالات للموسم الحالي 2023-2022 بعدما نجح في الفوز بالمباراة النهائية التي جمعته بفريق وزارة المالية، بينما حصل فريق وزارة التربية على المركز الثالث بالفوز على وزارة الدفاع.



وأشاد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله بالدور البارز لنجاح هذه البطولة والتنافس الشديد بين الفرق المشاركة، كما ثمن جهود العاملين في قطاع الرياضة للجميع، وتحديدا نائب المدير العام لقطاع الرياضة حامد الهزيم على المجهود الكبير الذي بذل لإنجاح النسخة الحالية لدوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.



وفي نهاية البطولة، تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الكؤوس والميداليات، بالإضافة لتكريم حكام المباراة، وتكريم الفريق المثالي للبطولة، وأفضل إداري بالبطولة، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب بالبطولة.