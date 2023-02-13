أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية عن تسهيلات في منح التأشيرات لمدة ثلاثة أشهر لضحايا الزلزال من سوريين وأتراك وجمعهم مع ذويهم المتواجدين في ألمانيا.



وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز، خلال مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، إن «هذه المساعدة طارئة، نريد السماح للعائلات التركية أو السورية في ألمانيا، بإحضار أقاربها من منطقة الكارثة، إلى منازلهم، دون بيروقراطية».



وبحسب الوزيرة الألمانية، فيمكن للمستحقين الحصول على تأشيرات منتظمة تصدر بسرعة، وصالحة لمدة ثلاثة أشهر، في مبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، للسماح للضحايا بالعثور على مأوى وتلقي العلاج الطبي في ألمانيا.



ويعيش في ألمانيا ما لا يقل عن 800 ألف لاجئ سوري، إثر تسهيل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قبول طلبات اللجوء للسوريين عبر اتباعها سياسة «الأبواب المفتوحة»، قبل سنوات.



كما أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، منتصف 2022، أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال 2021 كان أعلى بثلاث مرات من العام الذي سبقه.



وبحسب البيانات، نما العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بنسبة 20% في عام 2021، ليصل إلى ما يقرب من 131 ألفا و600 شخص، ومن بين هؤلاء كان هناك 19 ألفا و100 سوري أصبحوا مواطنين ألمانيين.



وفي 10 مايو 2022، صنف التقرير السنوي للاندماج والهجرة الألماني (SVR)، الأطباء السوريين كأقوى مجموعة طبية بين حاملي الجنسية الأجنبية، بمجموع خمسة آلاف طبيب يعملون في ألمانيا، زاد عددهم بأكثر من ستة أضعاف منذ عام 2010.