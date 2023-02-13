سترسل قطر إلى تركيا وسورية عشرة آلاف وحدة بين مقصورات وبيوت نقالة استخدمت خلال كأس العالم لكرة القدم، وذلك لإيواء ناجين خسروا منازلهم من جراء الزلزال المدمر، وفق ما أعلن مسؤولون قطريون.



وقال مسؤول قطري، في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «في ضوء الاحتياجات العاجلة في تركيا وسورية، قررنا أن نشحن مقصوراتنا وبيوتنا النقالة (كارافانات) إلى المنطقة، لتوفير دعم فوري يحتاج إليه بشدة شعبا تركيا وسورية».



واستخدمت البيوت النقالة على مدى بضعة أسابيع لدى استضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي. وكان مسؤولون قد أشاروا إلى توجه للتبرع بها بعد الكأس.



ومن المقرر أن تبحر أول شحنة من ميناء الدوحة إلى تركيا اليوم الإثنين، ويتوقع إرسال شحنات أخرى في الأيام المقبلة، وفق ما أعلن مسؤولون قطريون طلبوا عدم كشف هوياتهم.



وأوفدت قطر إلى تركيا 130 عنصر إغاثة يعملون على الأرض ضمن واحدة من أكبر بعثات الإنقاذ الأجنبية التي أرسلت إلى البلاد. كما أرسلت الدوحة مائة طن من المساعدات. كما تمكن وفد من الهلال الاحمر القطري من الدخول الى شمال غرب سورية لتقديم المساعدات.



وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة التي خصصتها قطر لمتضرري الزلزال في تركيا باتت جاهزة لإرسالها.



وذكر السفير في تصريح لمراسل الأناضول أن الدفعة الأولى تتضمن 306 بيوت متنقلة مجهزا بالكامل للمعيشة.



وفور وقوع الزلزال، أعلنت الدوحة تخصصيها 10 آلاف بيت متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسورية.



وأوضح كوكصو أنه «من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية».



وأشار إلى أن «هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات القطرية المعنية لتنظيم أمور المساعدات التي تجريها قطر لصالح متضرري الزلزال».