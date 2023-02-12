أعلنت جمعية الحياة الخيرية عن تجهيز خيم إيواء وتوزيع مساعدات بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا والشمال السوري استفاد منها أكثر من 9 آلاف مستفيد ضمن حملتها الاغاثية لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الزلزال وقال أمين سر مجلس إدارة الجمعية عبدالله السبع: الجهود مستمرة على مدار الساعة لإغاثة اخواننا المتضررين من جمعية الحياة الخيرية، وقد بدأنا تنفيذ المرحلة الأولى وتشمل إيواء الأسر المتضررة من الزلزال في الشمال السوري بنصب خيم مجهزة بالكامل لاستقبال الأسر المتضررة مع عازل وأدوات ومواد تدفئة.



وبين أن المرحلة الأولى للإغاثة اشتملت على تجهيز عدد ٢٠ خيمة ل ٢٠ اسرة تجهيز كامل من فرش وتدفئة، وتوزيع عدد ٢٠٠ سلة غذائية، وتوزيع ٤٠٠ وجبة جاهزة عائلية لعدد ٤٠٠ عائلة، توزيع ١٠٠٠ طرد من المياه، تم توزيع ٢٥٠ سترة واقية للمطر، و توزيع ٢٠ سلة تدفئة ل ٢٠ اسرة، وتوزيع ١٥٠ سلة مفروشات ل ١٥٠ شخص، كما تم دعم مركز طبي كامل بلوازم الجراحة وأدوات جبيرة ، ودعم اليات الانقاذ والدفاع المدني ب ٥٠٠٠ لتر من الوقود.



وتابع: هذا ما استهدفته المرحلة الاولى من مشروع الاغاثة بإجمالي عدد مستفيدين ٩٠٠٠ شخص تقريبا ، نسأل الله أن يجعلنا عونا ويد رحمة تخفف عنهم ما هم فيه ، وهذا عهدنا بأهل الخير من كويت الخير فهم أهل فزعة لكل منكوب ويد عطاء لكل محتاج ، وحملتنا لدعم إخواننا مستمرة فحجم المأساة كبير مستمرين في استقبال تبرعاتكم على موقع جمعية الحياة الخيرية https://alhyat.org/ وملتزمين في تنفيذ الاغاثة وإيصالها لمستحقيها.