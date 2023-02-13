البوعينين: نشكر جامعة حمد بن خليفة على التنظيم الرائع لهذه النسخة

الدوحة - فريد عبدالباقي

حرصت اللجنة المنظمة العليا للدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على إقامة حفل تكريم للعمداء ورؤساء وفود الجامعات المشاركة في البطولة التي نظمتها جامعة حمد بن خليفة - قطر خلال الفترة من 4 إلى 10 الجاري بفندق الشعلة مقر إقامة الوفود.

وشهدت البطولة مشاركة قرابة 600 طالب يمثلون الجامعات والمؤسسات التعليمية، وهي: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «الكويت»، وجامعة حمد بن خليفة «المستضيف»، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا «قطر»، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس «سلطنة عمان»، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جازان، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والجامعة السعودية الإلكترونية «السعودية»، وجامعة الإمارات «الإمارات»، حيث تنافسوا في 6 لعبات، هي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبادل والسباحة وألعاب القوى.

جامعة الكويت رابعة الدورة

إلى ذلك، حلت جامعة الكويت في المرتبة الرابعة برصيد 6 ميداليات ملونة منها ذهبيتان، فيما توجت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل السعودية بدرع التفوق العام وكأس المركز الأول لهذه النسخة، في أول مشاركة لها بالدورة، ورغم أنها أصغر بعثة شاركت بلاعبين وفي لعبتين فقط هي الكرة الطائرة والسباحة، حيث حصدت 17 ميدالية ملونة (14 ذهبية وفضيتان وبرونزية)، متفوقة على جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العمانية التي حلت في المركز الثاني برصيد 16 ميدالية ملونة (4 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات)، وجاءت جامعة السلطان قابوس في المركز الثالث برصيد 5 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات، وحلت جامعة قطر في المركز الخامس برصيد 5 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزية.

ونجح فريق جامعة السلطان قابوس العمانية من تحقيق ذهبية منافسات كرة القدم بعد الفوز على فريق جامعة جازان السعودية بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الشعبي بقبة أسباير، ونالت جامعة قطر ذهبية الكرة الطائرة.

وبعد نهاية اللقاء، قام أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم البوعينين بتتويج الفائزين، مشيدا بالمستوى الفني الرائع للمباراة وللبطولة بشكل عام، مؤكدا أنها تميزت بشكل واضح من الناحية التنظيمية. وقال: سعداء للغاية بهذا التجمع الخليجي، ونفخر بالمشاركة الكبيرة من كافة الجامعات، ونشكر جامعة حمد بن خليفة على هذا التنظيم الرائع وكل الاتحادات الرياضية التي ساهمت في إنجاح هذه النسخة على أرض قطر.

وقد توج لاعب فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية سعيد الرواحي بجائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف، فيما نال لاعب جامعة جازان السعودية عبدالله أحمد شامي جائزة أفضل لاعب في الدورة، وحصد حارس مرمى فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موسى بن خميس جائزة أفضل حارس مرمى.

كما نالت جامعة حمد بن خليفة جائزة اللعب النظيف في منافسات كرة القدم، باختيار من اللجنة الفنية، ولم يحصل الفريق سوى على إنذار واحد فقط طوال المنافسات بداية من مرحلة دور المجموعات، وتسلم قائد الفريق كأس اللعب النظيف وسلمه له أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم راشد البوعينين.

النسخة المقبلة

من جهة أخرى، كشف الوزير المفوض ورئيس التعليم العالي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي د.محمد التويجري عن إقامة النسخة المقبلة «العاشرة» من الدورة الرياضية الخليجية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الكويت عام 2025.

وكانت الكويت أيضا قد استضافت النسخة الثامنة أيضا بنجاح كبير عام 2019، ونظمت البطولة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأوضح التويجري أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات لوضع الخطوط العريضة والتحضير مبكرا للنسخة القادمة، ووضع كافة السبل لتطوير الدورة.

وفيما قام نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة المنظمة للدورة د.مريم المناعي بإقامة حفل غداء لكل الضيوف، وتكريمهم بعد نهاية المنافسات، قبل المغادرة، حيث تم تبادل الدروع التذكارية، وحرص الأساتذة والعمداء ورؤساء الوفود على تقديم الشكر لجامعة حمد بن خليفة ولدولة قطر على التنظيم المميز للدورة، وتقديم كل التسهيلات لأبنائنا الطلاب للتنافس الشريف.

وأشادت المناعي بالتجمع الرائع للأشقاء، مؤكدة أن الدورة حققت الأهداف المرجوة منها وأكدت أهمية الرياضة بالنسبة لطلابنا وشاهدت الجميع كيف كانت الأجواء التنافسية والروح الجميلة بين جميع الطلاب.

إشادة بالبطولة

هذا، وأكد مدير البطولة فيصل المهندي سعادته الكبيرة بالختام المميز للمنافسات، مؤكدا أن المستوى الرائع والحضور الجماهيري الكبير في نهائي كرة القدم والكرة الطائرة والتفاعل الكبير مع المباراتين أكد نجاح الدورة وتميزها ليس من الناحية التنظيمية فقط ولكن من الناحيتين الجماهيرية والفنية أيضا.

وقال: الحمد لله كسبنا الرهان، ونجحنا في أن نثبت بأن قطر دائما قادرة على تنظيم مختلف البطولات والأحداث الرياضية بأعلى مستوى، ورغم العدد الكبير للمشاركين إلا أننا تفوقنا على أنفسنا بفضل فريق عمل مخلص ودؤوب بقيادة د.مريم بنت حمد المناعي رئيس اللجنة المنظمة.