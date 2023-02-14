استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة م.خالد عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية بالإنابة مازن الناهض، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.