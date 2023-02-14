لجهودها في جائزة التحول الرقمي بنسختها الثانية





قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر حامد الملا بتكريم مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، وذلك نظرا لجهودها الكبيرة التي قامت بها في جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) في نسختها الثانية.



وخلال الحفل الذي نظمته وزارة النفط في 31 يناير 2023، أشاد د.بدر الملا بجائزة التحول الرقمي التي توفر منصة للمشاركة بأفكار ونماذج أعمال مبتكرة تسهم في تحسين الأداء والتنمية المستدامة ودفع مسيرة التقدم نحو التحول الرقمي الشامل من أجل تحقيق أهداف رؤية الكويت لعام 2035.