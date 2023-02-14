

شاركت إذاعة الكويت اليوم الاثنين مع اتحاد الإذاعات العربية والدولية الاحتفال بـ«اليوم العالمي للاذاعة» الذي يصادف 13 من فبراير من كل عام لإبراز دور الرواد الأوائل في إيصال صوت الكويت الى مختلف مناطق العالم.



وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الإعلام أنوار مراد لـ «كونا» إن اذاعة الكويت تقوم بتغطية خاصة لهذه المناسبة عبر برامج وتقارير تسلط الضوء على الاسهامات الكبيرة التي بذلها العاملون في الإذاعة لتعزيز التواصل بين المجتمع الكويتي ومختلف المجتمعات لترسيخ مبدأ التقارب والتسامح المشترك.



وأوضحت أن اذاعة الكويت تعد من أوليات الاذاعات على مستوى العالم العربي، اذ كانت مسيرتها زاخرة بالأسماء الإعلامية المحلية والعربية البارزة منذ انطلاقتها في عام 1951 الى جانب تكوينها ارشيفا إعلاميا ضخما يحمل في طياته العديد من المواد التي تؤرخ مسيرة طويلة من العطاء على جميع الأصعدة والمجالات.



وأفادت بأنه من الناحية الفنية حوت مكتبة الاذاعة تسجيلات ولقاءات لفنانين ومطربين في عالمنا العربي اضافة الى العديد من الأعمال الدرامية المميزة التي مرت في تاريخ الاذاعة الكويتية لتصبح كنزا فنيا يندر وجوده في اذاعات أخرى.



وذكرت مراد انه تم إنشاء محطة «دار الإذاعة الكويتية» التي تعنى بالبرامج الارشيفية وإعادة بثها لتبقى هذه الأعمال في ذاكرة المستمع وتنضم إلى كوكبة محطات الإذاعة وتكمل مسيرة التقدم والنجاح من خلال إعادة إحياء التراث الارشيفي من أغان ومسلسلات ولقاءات إذاعية سابقة.



وأشارت الى أن إذاعة «الدانة» ستنطلق في 25 الجاري بغية إرضاء المستمعين ومواكبة للأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد والتي تهتم بالتراث الشعبي الغنائي القديم بنسبة 70% معتمدة على ما جمع سابقا من أرشيف إذاعي زاخر.



ونقلت تقدير وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للعاملين والقائمين على مواصلة وتطوير أداء إذاعة الكويت بما يحقق المزيد من النجاحات التي بدأها الرواد الأوائل.