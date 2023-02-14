

دارين العلي



نفى وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مطلق العتيبي ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود توجيهات نحو تغيير نظام العمل بالنوبات للموظفين العاملين في القطاعات المختلفة للوزارة.



وأكد حرص وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتزامها بنظام النوبات القائم لديها حاليا في جميع قطاعات الوزارة دون تغيير، وذلك حسب النظم واللوائح والإجراءات المتبعة، بما يتناسب مع متطلبات وأهمية العمل الذي يقوم به الموظفين.



وشدد العتيبي على التزام الوزارة بحقوق ومكتسبات العاملين وذلك من خلال توليهم أهم مرفق حيوي في الدولة والذي يتطلب منهم مواصلة العمل ليلا ونهارا من اجل توفير وسائل الحياة الكريمة.



وأضاف: نحن حريصون أشد الحرص على الحفاظ على حقوق الموظفين بل نسعى دائما لتميزهم بما يقومون به من أعمال جليلة في خدمة وطنهم.