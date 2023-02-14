زيادة معدلات النفايات تسبب انتشار الأمراض وخللاً في النظام البيئي وما يتبعه من تغير المناخ وانتشار ظاهرة التصحر



عبدالله الراكان



افتتحت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بو قماز امس المنتدى الخليجي للتنمية المستدامة وإدارة النفايات وإعادة التدوير«الهيدروجين الأخضر والتحول الطاقي»، والذي تستضيفه الكويت بحضور ممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ذات الشأن وعدد من أعضاء البعثات الديبلوماسية.



وأكدت بو قماز ان المنتدي الخليجي لإدارة النفايات وإعادة التدوير، الذي يقام على مدى أمس واليوم، والفعاليات المصاحبة الخاصة بإدارة الجودة والمخاطر والسلامة حدث هام لمنظومة التنمية المستدامة والبيئة وادراة النفايات وإعادة التدوير واستخدام الهيدروجين الأخضر والتحول الطاقي تحقيقا للمحافظة على البيئة وتحويل المجتمع الى بيئة خضراء.



وأوضحت في كلمة لها أن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع المجالات أدى إلى زيادة معدلات النفايات وزيادة مشكلة التلوث البيئي والتي يعاني منها أغلب دول العالم وعلى رأسهم الدول العربية، ومن أبرز مخاطر هذه الظاهرة أنها تتسبب في انتشار الأمراض وخلل في النظام البيئي وما يتبعه من تغير المناخ وانتشار ظاهرة التصحر والاحتباس الحراري مما يستدعي ضرورة العمل على تطوير نظام إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي، وإبراز أحدث الطرق في إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة والمواد القابلة للتدوير، ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.



هدف المنتدى



وأشارت بوقماز إلى أن الهدف من اقامة هذا المنتدى الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت لتحقيق التنمية المستدامة ولقضية إعادة تدوير النفايات وتقليل كمياتها وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة، وفقا لاستراتيجية الكويت والهيئة العامة للبيئة، ورؤية كويت جديدة 2030.



وأوضحت أن المنتدى يهدف ايضا إلى إيجاد أفضل الحلول والتقنيات للتأثيرات الناجمة عن النمو السكاني والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الكويت ودول الخليج، حيث تسهم عملية إعادة التدوير في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، فضلا عن حماية الأراضي من المواد الضارة، وكذلك رفع جودة العمل والحد من المخاطر والسلامة المهنية متمنية أن يخرج هذا المنتدى والفعاليات المقامة على هامشه بالفائدة المرجوة منه وأن تعود محاضراته التي يقدمها نخبة من اهل العلم والخبراء المحليين والدوليين بالفائدة.