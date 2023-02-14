وسط أجواء احتفالية حافلة بالكثير من الحماس والبهجة، أطلقت شركة المشروعات السياحية أمس الأول الأحد موسم الجزيرة الخضراء، الواقعة على شارع الخليج العربي، بحضور حشد من الزوار، يتقدمهم لفيف من كبار الشخصيات ورجال الصحافة والإعلام إلى جانب بعض الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتضمن حفل الافتتاح باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الكرنفالية الشيقة، وذلك تزامنا مع موسم الاحتفالات بالعيد الوطني الـ 62 ويوم التحرير الـ 32.



ويحفل برنامج موسم الجزيرة الخضراء لهذا العام بالعديد من الفعاليات التي تلبي كل أذواق المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار المتطلعة للترفيه وقضاء وقت ممتع، ومن المقرر أن يمتد موسم الجزيرة الخضراء لفترة ثلاثة أشهر تقريبا. وقد تم تجهيز الجزيرة الخضراء بالعديد من المرافق الخدمية والترفيهية كالملاعب والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع والمحال التجارية وتشكيلة واسعة من الألعاب والأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات. ويتسنى أمام الجمهور الآن حجز تذاكر موسم الجزيرة الخضراء وفعالياته المختلفة عبر الموقع الرسمي للموسم



www.greenisland.com.kw.



ومع انطلاق الموسم الجديد كليا، أكد فاضل الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية حرص الشركة في إطار خططها التطويرية على تقديم جميع التسهيلات والامكانات اللازمة لتطوير وتنمية الجزيرة الخضراء لكي تستعيد ريادتها في مجال الترفيه والترويح وتصبح مقصدا للمواطنين والمقيمين على حد سواء.



يفتح موسم الجزيرة الخضراء أبوابه يوميا من الأحد الى الأربعاء من الساعة 3 عصرا حتى 11 مساء، وخلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس الى السبت من الساعة 10 صباحا حتى 11 مساء. كما سيكون الدخول مجانيا للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون، وللزوار من عمر 5 سنوات وما فوق تذكرة رمزية قيمتها 2.5 دينار كويتي.



وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة الخضراء هي أول جزيرة صناعية بالكامل تم انشاؤها في منطقة الخليج العربي كجزء من مشروع الواجهة البحرية الخضراء في الكويت أوائل عام 1988. وتحتل الجزيرة مساحة تفوق 161.000 متر مربع، وترتبط باليابسة بممر طوله 134 مترا. ومن أبرز مزارات الجزيرة بحيرة اصطناعية تغذيها مياه البحر القادمة من الخليج العربي بظاهرة المد والجزر، وبرج بارتفاع 35 مترا. كما تتضمن الجزيرة الخضراء مسرحا رومانيا تتسع مدرجاته لعدد يفوق الـ 500 شخص، وقلعة للأطفال، والعديد من الأنشطة الترفيهية.