أعلنت العلامة التجارية «أسيكس»، إحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في القطاع الرياضي، والمختصة بإنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية، عن إطلاق الحذاء الجديد «جل نيمبوس 25» المخصص لرياضة الجري والذي يعد الأكثر راحة بحسب العدائين، وذلك ضمن دراسة أجريت وتم خلالها تجربة الحذاء واختباره.



يوفر حذاء «جل نيمبوس 25» راحة غير مسبوقة، كونه يمنح توسيدا إضافيا بنسبة 20% بفضل احتوائه على وسادة قدم بنوع جيل وتميزه بتقنية «الفلايتفوم» الموجودة في النعل الأوسط، ليعزز الإحساس بالنعومة والثبات. كما يتميز الحذاء أيضا بتقنية «بيور جل» PureGEL الجديدة التي استخدمت في إعداد النعل الأوسط، والتي تعد أكثر نعومة من تقنية ™GEL السابقة، بحيث توفر امتصاصا أفضل للصدمات وانتقالا أكثر سلاسة، ما يخلق تجربة جري أكثر خفة ونعومة. أما التصميم الجديد للسان الحذاء وياقته فيتميز بالنعومة، حيث إنه مصنوع من المطاط القابل للتنفس، ليوفر الراحة في كل خطوة، ما يجعل الحذاء يبدو وكأنه امتداد للقدم وأكثر ثباتا ومرونة.



وقال مدير العلامة التجارية أسيكس في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، أبدين غديوالا: «لقد اشتهرت العلامة التجارية «أسيكس» منذ نشأتها بحرصها على مساعدة الرياضيين على الحركة بطريقة مثلى وصحية من خلال طرح أحدث الابتكارات والمنتجات الخاضعة لدراسات وبحوث مكثفة. وها هي اليوم تثبت مرة أخرى أن منتجاتها تشكل رقما صعبا في عالم المنتجات الرياضية وتعد الخيار الأول بالنسبة للرياضيين الباحثين عن الجودة والعملية والكفاءة في الأداء. سعداء جدا اليوم بابتكار «أسيكس» الجديد «جل نيمبوس 25» وطرحه لعملائنا في السوق الكويتي، حيث سيشكل فارقا كبيرا ويكون الخيار الأمثل لمحبي رياضة الجري في الكويت».



وفي تصريح لها، قالت كبيرة مديري خط الإنتاج العالمي لأحذية الجري عالية الأداء في «أسيكس»، لورا بولجن: «إن تصميم أي منتج في شركة «أسيكس» يخضع لاختبارات وبحوث ميكانيكية بأساليب مستدامة تطبق فيها عقودا من الخبرة والحرفية في ابتكار المنتجات، لطرح ما هو أفضل للجسم والعقل.