ضمن إطار سعيه الدائم لتلبية متطلبات عملائه اليومية ومنحهم خيارات تسوق إضافية من علامات تجارية إقليمية ودولية راقية، أعلن مركز الحمراء للتسوق عن افتتاح 6 متاجر جديدة تندرج ضمن فئات الأطعمة والمقاهي، فضلا عن الأزياء والعطورات والتجميل، مما يؤكد على التزام المركز بمواصلة تعزيز تجارب زواره من خلال تقديم عروض جديدة ومميزة عبر إحدى الوجهات المفضلة في الكويت.



وتستعد المتاجر الجديدة وهي مركز سلطان «Sultan Center» وزاهي «Zahi» والأسطورة لبيع الأزياء النسائية والرجالية «Al Ostoura» ومطعم أوبن فليم كيتشن «OFK»، بالإضافة إلى مركز دكار «Decaar» للتجميل، ومقهى ليف لايف «Live Life»، لتوفير باقة متنوعة من المنتجات والمأكولات والأزياء المتنوعة والمميزة لجميع أفراد العائلة. فمن خلال إضافة «مركز سلطان» سيتسنى للزوار شراء المواد الغذائية والاستهلاكية كاللحوم والأجبان، بالإضافة إلى الاحتياجات المنزلية مثل الإلكترونيات والكهربائيات والأواني، وغيرها من المنتجات المحلية والمستوردة من جميع أنحاء العالم.



أما معطرات المنزل والعطور فهي على موعد مع افتتاح متجر زاهي «Zahi» الذي سيقدم من خلال مركز الحمراء للتسوق تشكيلات واسعة من الروائح المتميزة التي تناسب جميع الأذواق، وبالإضافة إلى ذلك «متجر الاسطورة» الذي يعد مركزا يلتقي فيه الشرق بالغرب بمنزلة بوابة لعشاق التسوق والعلامات التجارية الراقية مثل موسكينو وكلوي وإميليو بوتشي ودريس فان نوتن من شراء الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات من علامات تجارية متعددة وراقية لشراء الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات من ماركات عالمية لا حصر لها.



ومع توافر خيارات طعام عديدة ومتنوعة في مركز الحمراء للتسوق، سيتمكن العملاء اليوم من خوض تجربة جديدة لدى مطعم أوبن فليم كيتشن «OFK» الذي يقدم أصناف الطعام الشهية بلمسة عالمية، مع تجربة المطبخ المفتوح والطهي بلهب النيران المشتعلة، كما يجدر الإشارة إلى أن تحضير الأطباق يتم بأجود المنتجات المنتقاة من أفضل المصادر العالمية. ويمكن لمحبي الفطور والحلويات والقهوة المختصة التمتع بالأصناف المتعددة التي سيقدمها مطعم ومقهى ليف لايف «Live Life» مثل السندويتشات والكوكيز والعصائر والمشروبات الساخنة.



وسينضم إلى هذه القائمة أيضا مركز دكار «Decaar» المتخصص في العناية بصحة وجمال البشرة والذي يقدم أفضل الحلول والمنتجات والجلسات الآمنة لكل أنواع البشرة مهما كانت حالتها، يقوم بتقديمها متخصصون تم تدريبهم للحصول على نتائج استثنائية.



وتعكس هذه الشراكات الحديثة ثقة العلامات التجارية الرائدة تجاه شركة الحمراء العقارية ومركز الحمراء للتسوق الذي بات وجهة فريدة في المنطقة مواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية. فمنذ افتتاحه، سعى مركز الحمراء للتسوق لتعزيز تجارب العملاء في التسوق والترفيه في الكويت ليرتقي بها إلى مستويات متميزة. واليوم، يسعى المركز للمحافظة على ريادته من خلال ضمه لأحدث العلامات التجارية للأزياء والمطاعم والمقاهي الإقليمية والدولية الشهيرة، فضلا عن توفيره لفرص ترفيهية ممتعة وملائمة لرواده، بما في ذلك جراند سينماز، وصالونات التجميل وغيرها الكثير.