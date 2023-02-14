أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات سامي النصف، في تصريح صحافي، عن تحقيق الشركة إجمالي إيرادات بلغ 17.7 مليون دينار للربع الأول من العام المالي 2023، فيما بلغ حجم إجمالي الموجودات نحو 1.2 مليار دينار.



وقال النصف ان «ألافكو» استطاعت تحقيق صافي ربح في الربع الأول من السنة المالية 2023 بلغ نحو 650 ألف دينار، وبلغت ربحية السهم 0.68 فلس، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 221.4 مليون دينار.



وأضاف: ان النتائج المالية للسنة المالية 2022 تعكس البيئة التشغيلية الصعبة على قطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي، مبينا أنه على الرغم من مواصلة انتعاش حركة الركاب العالمية ونموها، إلا ان حركة الركاب العالمية لإجمالي سنة 2022 مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة حيث وصلت إلى 68.5 % مقارنة بسنة 2019، اي سنة ما قبل الجائحة. وأشار النصف إلى أن «ألافكو» نجحت في تعزيز أنشطتها التشغيلية خلال فترة الربع الأول من هذا العام 2023، حيث أتمت عملية بيع الطائرة الثانية من طراز A320-200 مع شركة طيران برنيق الليبية، ضمن إطار اتفاقية بيع 3 طائرات A320-200، لافتا الى ان بيع الطائرة الثالثة سيجري تباعا حسب الخطة. وذكر ان الشركة نجحت في إتمام عملية تسليم الطائرة الأولى من طراز A320neo لخطوط فولاريز الجوية المكسيكية من سجل طلبيات «ألافكو»، ضمن إطار اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق لتأجير طائرتين لخطوط فولاريز. ولفت النصف الى موافقة الجمعية العمومية على اتفاقية بيع 53 طائرة من محفظة الشركة والاتفاقية الإطارية بشأن نقل ملكية اتفاقية شراء سجل طلبات الشركة مع بوينغ لـ 20 طائرة من طراز بوينغ B737-8MAX للمشتري والمزمع إبرامها مع شركة ماكواري، مبينا ان العمل جار حاليا على تنفيذ الصفقة حسب موافقة الجمعية العمومية.