

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 14.56 مليون دينار، وربحية سهم بلغت 28.23 فلسا للسهم الواحد، وبنسبة نمو في الأرباح بلغت 56% قياسا مع أرباح بقيمة 9.34 ملايين دينار وربحية سهم 17.94 فلسا حققتها الشركة في 2021.



وكان مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد عقد اجتماعه بالأمس، برئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة غازي النفيسي، حيث اعتمد فيه البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما اقترح مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% (15 فلسا للسهم الواحد)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% لسنة 2022 لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.



وقد أظهرت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية، تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي خلال 2022، فقد سجلت الإيرادات التشغيليـــة ارتفاعا بنسبة 71% إلى 36 مليون دينار، وصافي الربح التشغيلي بلغ 27 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 67% بالمقارنة مع العام السابق، ويأتي ذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة والذي دخل حيز التشغيل منذ نحو عام.

كما كشفت البيانات المالية للشركة في 2022 عن زيادة في إجمالي حجم الموجودات بنسبة قدرها 7% لتصل إلى 419 مليون دينار، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى مبلغ 168 مليون دينار.

وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من التقارير السنويــة والإجــراءات الرقابية المطلوبة من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت مثل تقرير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، كما تم النظر في تطور حجم التداول على سهم شركة الصالحية العقارية في البورصة خلال العام الماضي وترقية سهم الشركة ليكون ضمن قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول في بورصة الكويت، فيما أوصى المجلس بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة لمناقشة واعتماد قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.