

طارق عرابي



أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، أن المملكة العربية السعودية تعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توفره من فرص غير مستغلة، وفرص استثمار فريدة، بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف قطاعات المملكة المزدهرة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وأضاف في كلمته أمام منتدى «استثمر في السعودية» الذي أقيم في الكويت صباح أمس بحضور عدد كبير من المستثمرين في كلا البلدين، إن ما يزيد من جدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضا التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة، مشيرا إلى أن ذلك يوفر للمستثمرين فرصا هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح، مستفيدين من النمو الاستثنائي الحاصل في جميع قطاعات أعمال السعودية الواعدة.









