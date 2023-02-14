

اختتم الاتحاد الكويتي للتنس أمس الأول دورة الدراسات الدولية للمدربين للتنس للمستوى الأول بإشراف الاتحاد الدولي للتنس والتي انطلقت في بداية الشهر الجاري، وذلك في مقره بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، وشارك فيها 20 دارسا ودارسة من الكويت ومن بعض دول منطقة غرب آسيا كالسعودية وقطر والبحرين والعراق وقام بإلقاء المحاضرات فيها مدير التطوير بالاتحاد الدولي للتنس لمنطقة غرب ووسط آسيا أمير برغي، وساعده من الكويت د.عبدالله عبدالعزيز المحميد منسق الدورة.



وقبل أن يقوم بتوزيع الشهادات على من اجتازوا الدورة، تحدث رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر مرحبا بالمحاضرين فيها وهما: مدير التطوير بالاتحاد الدولي للتنس لمنطقة غرب ووسط آسيا أمير برغي، ومنسق الدورة د.عبدالله المحميد، كما رحب بالدارسين والدارسات في الدورة من داخل الكويت وخارجها، كما تمنى للدارسين والدارسات الاستفادة بما قدمته الدورة لهم في مستقبلهم بالتدريب لتحقيق المزيد من تطوير مستوى اللعبة في الكويت وفي بلادهم.



من جانبه، شكر أمير برغي الشيخ أحمد الجابر وأمين السر العام فالح العتيبي على ما قدماه لإنجاح الدورة، متمنيا التوفيق لجميع الناجحين.