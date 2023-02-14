

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للشؤون الفنية هايف المطيري الإبقاء على قرار تواجد خمسة محترفين في قائمة كل فريق للموسم الرياضي المقبل 2023-2024، وذلك تماشيا مع استراتيجية مجلس ادارة اتحاد الكرة ورؤية 2030، التي تستهدف الارتقاء بمستوى المسابقات المحلية وزيادة حدة التنافس.



وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مساء أول من امس، والذي اكدت فيه اللجنة أنه ستتم دراسة كافة التصورات المطروحة والمناسبة بشأن عدد المحترفين الأمثل في المواسم المقبلة.



وبين المطيري أن اللجنة التنفيذية أبدت ارتياحها الشديد للمستويات العالية والتنافس بين الأندية سواء في مسابقة دوري زين الممتاز أو الدرجة الأولى في الموسم الراهن، لافتا إلى أن الإبقاء على المحترفين الخمسة هو الخيار المثالي في الوقت الحالي لمساعدة الأندية على الظهور بمستوى افضل إلى جانب اتاحة الفرصة للاعبين المحليين للاحتكاك بأسماء مميزة من اللاعبين الأجانب. وكشف أن اللجنة التنفيذية قررت أيضا تعيين اللاعب الدولي السابق جراح العتيقي في منصب مدير المنتخب الأولمبي، وتعيين يوسف الفضلي إداريا للمنتخب الوطني الأول.