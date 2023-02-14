

مبارك الخالدي



أعلن مجلس إدارة النادي العربي التجديد مع نجم الأزرق والنادي سلطان العنزي لمدة 3 سنوات، وكان اللاعب قد انضم إلى كتيبة الأخضر في أغسطس 2021 في صفقة انتقال حر، حيث قدم مستويات لافتة ونجح مع الفريق في تحقيق 3 ألقاب هي كأس سمو ولي العهد مرتين وكأس السوبر.



من جهته، عبر العنزي عن سعاته بالتجديد مع الأخضر وشكر رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز عاشور وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم به. وفي جانب آخر، أعلنت الإدارة غياب المحترف الجزائري طارق بوعبطة عن صفوف الفريق لمدة 5 أيام بداعي الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب اللاعب عن مواجهه الأخضر مع الجهراء ضمن الجولة الـ 14 لدوري زين الممتاز غدا.



وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء اللقاء الذي جمع العربي مع السالمية في نهائي كأس سمو ولي العهد، كما غاب عن مواجهة الفريق أمام التضامن بالجولة الماضية لبطولة الدوري.



وفي شأن متصل، استقبلت إدارة النادي امس وفدا قانونيا ضم جمعا من الخبراء في القانون الرياضي من السعودية ولبنان وإيطاليا وألمانيا والبرتغال لبحث استراتيجية النادي 2023-2027.