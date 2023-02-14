

توّج فريق الكرة الطائرة بنادي سلوى الصباح للفتيات، بلقب كأس السوبر في نسخته الأولى بعد تعلبه على نظيره الفتاة أمس الأول بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب، حيث أقيمت الكأس لأول مرة بمشاركة 3 أندية هي: سلوى الصباح، الفتاة، وفتيات العيون.

من جهتها، ذكرت الشيخة نعيمة الأحمد أن الإنجاز الذي تحقق لم يأت من الفراغ، بل جاء بعد عمل كبير من قبل اللاعبات، والجهازين الفني والإداري، ودعم مجلس الإدارة الذي ذلل كل العقبات امام الفريق، ليحقق أولى بطولات الموسم. وأكدت أن مجلس إدارة النادي عمل وسيعمل على بناء وتطوير جميع فرق النادي وتجهيزها بالصورة المناسبة.



يذكر أن ثاني بطولات طائرة الفتيات للموسم الجديد، هي بطولة الدوري والتي ستنطلق منافساتها غدا، بمشاركة أندية سلوى الصباح، فتيات العيون، الفتاة، ونادي الكويت، الذي حل بدلا من العربي الذي شارك الموسم الماضي وانسحب هذا الموسم الحالي.



قرعة غرب آسيا



من جانب آخر، قرر اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، إجراء مراسم ‫قرعة‬ بطولة ‫غرب آسيا‬ الأولى للأندية للرجال للكرة الطائرة غدا، عبر تقنية الفيديو.

هذا، ويواصل كاظمة تدريباته اليومية بمعسكره الحالي في البحرين، استعدادا لبطولة الأندية العربية التي تنطلق 20 الجاري بالقاهرة، حيث لعب أمس مع فريق بني جمرة على أن يلعب غدا أو بعد غد مع الأهلي البحريني، وقد دعم «البرتقالي» صفوفه بلاعب الجهراء إبراهيم أحمد.