تقدم النائب خالد الطمار باقتراح برغبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة بعدم توقف المساعدات حالة زيادة المعاش التقاعدي.

وقال الطمار في مقدمة الاقتراح إن اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة للقانون رقم 12 لسنة 2011 حددت فئات الصرف المستحقة والمبالغ المخصصة لها وجاءت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية باحتساب قيمة المساعدة المستحقة شهريا إلا أن هناك العديد من الفئات التي تحصل على القيمة المخصصة لها تتوقف عنها المساعدة في حالة زيادة المعاش الذي تحصل عليه الابنة من والدها وفي حالة زيادة ذلك المعاش تتوقف تلك المساعدة وهو أمر لا دخل للحاصلة على المساعدة به فالزيادة تأتي من الدولة خصوصا في ظل غلاء المعيشة الحالي.



ونص الاقتراح على ما يلي" بإجراء التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011 بإضافة فقرة للمادة (6) تنص على أن " لا يتوقف مبلغ المساعدة المحدد متى زاد المعاش التقاعدي بأي قيمة كانت بل يخصم من قيمة المساعدة نفسها وتستمر المساعدة من دون توقف".