العازمي: نهتم بتطوير الأطر الداخلية للجودة و تقديم أفضل خدمه للعملاء بما يتماشى مع اهدافنا للتوسع والنمو

أعلن مدير عام جمعية إنسان الخيرية مبارك العازمي عن حصول الجمعية، وللمرة الأولى على مستوى الجمعيات الخيرية في دوله الكويت، على شهادة ISO9001 الدولية وشهادة المطابقة الدولية في إدارة استفسارات المتبرعين و المستفيدين 10002ISO .

في تصريح له حول هذه الشهادة، أوضح العازمي أن جمعية إنسان حصلت بفضل الله على شهادة ISO للجودة، التي تعد أكثر معيار معترف به دولياً لإدارة جودة و كفاءه العمليات التشغيليه الداخليه، بعد عملية بحث وتقصي ممتد ومتواصل من قبل فريق التدقيق المتخصص التابع لهيئه UKAS للاعتماد الدولى بحيث عمل على الكشف عن معايير الجودة التي تتبعها الجمعية فيما تقوم به من أعمال، وعلى مدى التزام الجمعية بتطبيق المعايير الدولية في الإدارة والتشغيل.

وتعكس الشهادة، التزام الإدارة العليا بمعايير الإدارة عاليه المستوى باعتباره المفتاح لتحقيق هذا النجاح، بما في ذلك إبقاء الموظفين على اطلاع بما يجري، وإنشاء ثقافة مؤسسية ايجابية بين فرق العمل مما يزيد دوافعهم للعمل، فضلاً عن خطط الاستدامة للأعمال والمراجعة المتواصلة للأنظمة والسياسات والإجراءات والعمليات و وضع معايير لقياس أداء العمليات التشغيليه و القائمين على اتمامها على أعلى مستوى من الاتقان و السرعه، وكذلك عن المعايير العالية التي تتبعها المؤسسة في التواصل مع العملاء والشركاء.

وفي هذا الصدد، قال العازمي: "تعطف جمعية إنسان الخيرية على توفير الدورات التدريبية المتواصلة للموظفين، في إطار حرصها على ابقائهم على إطلاع ولتطوير مهاراتهم بشكل مستمر. وكذلك نحرص على تفعيل الأنشطة المؤسسية الداخلية لجمع فرق العمل في جو عائلي يعزز من الإنتاجية ويقرب بين الفرق المختلفة".

وأضاف العازمي : "وعلى صعيد أنشطة العمل، تواصل الجمعية إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية ذات البعد المستدام والمتجدد في سبيل خدمة المجتمعات التي نعمل بها وفقاً لضوابط ولوائح عالية المستوى وفي إطار حوكمة محكم. كما نحرص على دعم علاقاتنا مع العملاء من اجل توفير افضل خدمة لهم ترتقي الى مستوى توقعاتهم بل وتتخطاها".

وأكد العازمي على مواصلة جمعية إنسان لتنفيذ خططتها ومشروعاتها المستقبلية، مستعينة بخبرات فريق عملها ذو الخبرة الممتدة في القطاعات المختلفة، وعلى اتباع كافة المعايير العالمية في تنفيذ مشروعاتها الخيرية والتعليمية بما يعزز موقع الجمعية الريادي".

واختتم العازمي: "نسعى في جمعية إنسان أن نرعى ونسمو بالإنسان علماً وخلقاً، ونحرص على دعم العمل الخيري من خلال إطلاق مشاريع ذات اهداف مستدامة، ويعد هذا هو لب وأساس رؤيتنا الاستراتيجية في الجمعية والقائمة على دعم العمل الخيري عبر إطلاق مشاريع تنموية تركز على قطاع التعليم ".

وأكد: "نبذل قصارى جهدنا في سبيل دعم المشاريع العلمية ومساعدة طالبي العلم، وخاصة ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف التعلم سواء من داخل الكويت او من خارجها، ونعد بمواصلة مسعانا في سبيل غرس العلم وتخريج جيل جديد من الشباب المثقف والمتعلم بما يسهم في رفعة وطننا".

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