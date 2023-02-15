

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الثلاثاء حرصها على معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالطرق الصحية المناسبة للحد من انتشارها.



وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أن مسؤولي ادارة الصحة الحيوانية في الهيئة عقدوا اجتماعا مع جمعية «سولز» للرفق بالحيوان وعدد من المهتمين بهذا الشأن لمناقشة أفضل السبل ووضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.



وأشارت الى الحرص على معالجة هذه الظاهرة بطرق صحية مناسبة دون ضرر يصيب الحيوانات طبقا للوائح والاسس العالمية المتبعة في جميع دول العالم والتي تخضع لاتفاقية الرفق بالحيوان.