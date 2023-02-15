غادة شوقي: رؤية وحكمة القيادة قادت الكويت إلى تقدم كبير منذ استقلالها

ندى أبونصر



احتفلت مجموعة المرأة الدولية بذكرى استقلال وتحرير الكويت في فندق كراون بلازا الفروانية، بحضور ضيفة الشرف الشيخة انتصار سالم العلي وسفيرة اندونيسيا لينا ماريانا، ورئيسة بعثة سفارة جمهورية غويانا التعاونية نيرا دوخي ونخبة من سيدات المجتمع الكويتي.



استهل الحفل بالنشيد الوطني للكويت الذي عزفته الفرقة النحاسية التابعة لوزارة الدفاع، تلاه بعض الأغاني الوطنية الكويتية.



‏‎وألقت حرم سفير جمهورية مصر العربية ورئيسة المجموعة غادة شوقي كلمة نقلت من خلالها تحيات الشيخة هنوف الصباح، الرئيسة الفخرية للمجموعة، بهذه المناسبة الوطنية، متمنية للعضوات إقامة سعيدة في بلدهم الثاني الكويت.



وهنأت شوقي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.



وشددت شوقي على رؤية وحكمة القيادة الكويتية التي قادت الكويت إلى تقدم كبير منذ استقلالها، حيث كان للشيخ عبدالله السالم دور بارز في بناء الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة تامة وديموقراطية وحديثة، حيث ان الإنجازات الكبيرة والمستمرة التي حققتها الكويت على المستويين الإقليمي والدولي أدت إلى التنمية والاستقرار والأمن.



بدورها، تحدثت الشيخة انتصار سالم العلي كضيفة الشرف في الحفل، مشيدة بعمل مجموعة المرأة الدولية في جهودها لنشر الوعي الثقافي بين عضواتها والمجتمع الكويتي.



وقالت ان الكويت منذ استقلالها منذ أكثر من 60 عاما أقامت علاقات ديبلوماسية جيدة وتتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع دول العالم.



وأكدت إيمانها الراسخ بالإيجابية والالتزام بالسعادة الشاملة في مبادرتها غير الربحية «النوير»، لافتة إلى ضرورة الاستمتاع بالجمال الموسمي للزهور البرية الرقيقة (النوير) التي تنمو عكس التوقعات في أكثر الأماكن غير المتوقع نموها فيها، وذلك يعتبر احد رموز المرونة والصمود والإيجابية.

لقطات من الحفل



دقيقة صمت



تم في بداية الحفل الوقوف دقيقة صمت على ضحايا الزلزال في تركيا وسورية.



جوائز متنوعة



اختتم الحدث بسحوبات متنوعة، حيث تم تقديم الجوائز من قبل السيدة سهاد القناعي للعطور وأبيات وبست اليوسفي وفندق الشيراتون.



وجبات كويتية



تم إعداد وجبات لذيذة تضمنت الأطباق الكويتية التقليدية التي أعدها طهاة كراون بلازا.



زوايا تراثية



خصص الحفل جانبا مهما من التراث الكويتي، يمثل عادات الزواج في الكويت بطقوسه المبهجة والمميزة، قدمته هدى أحمد الكندي، معدة ومذيعة سابقة، حيث تخصصت في إعداد الزاوية التراثية الكويتية، وتم عرض نموذج لحفل زفاف كويتي (الجلوة).



كيكة الحفل



تخلل الحفل قطع الكعكة التي تصور علم الكويت، تلاها عرض فيديو تفصيلي غني بالمعلومات عن الكويت، انتهى بأغنية «يلا الكويت» للفرقة الموسيقية الكويتية «أبناء يوسف» كما استمتعت العضوات بأداء جميل لفرقة الوادي الكويتية التقليدية.



استقبال بالزي الكويتي



شمل الاحتفال استقبالا خاصا بالضيفات والعضوات اللاتي أتين مرتدين الزي الكويتي أو ألوان العلم الكويتي ممثلا بتعطيرهن بالبخور ورشهن برذاذ ماء الورد كمبادرة حسن الضيافة الكويتية.



حرف يدوية محلية



تمكنت العضوات فور وصولهن من التجول في معرض للحرف اليدوية الكويتية، مقدمة من مجموعة الحرف الكويتية، بالإضافة إلى ركن يحتوي على أقمشة جميلة وملونة وأثواب مستخدمة في حفلات الزفاف الكويتية، كما شاهدن جمال صقر حي والذي يعرف بأهميته كشعار للكويت.

‎ضيفة الشرف



تم تقديم ضيفة الشرف الشيخة انتصار سالم العلي خلال الحفل، كواحدة من الشخصيات البارزة في الكويت في العمل الخيري ورائدة أعمال ومؤلفة ومنتجة أفلام وكاتبة عمود، حيث تم عرض فيديو قصير لتقليدها وسام التاج الملكي البلجيكي برتبة فارس تقديرا لمساهمتها في العمل التطوعي ودعم ضحايا الحروب.