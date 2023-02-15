أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي التابع لفرع بلدية محافظة حولي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية بقطع التيار الكهربائي عن عقار استثماري لمخالفته قانون البناء بمنطقة السالمية. وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة لجنة مخالفات البناء عمشاء الوعلان أنه تم وتفعيلا لنص المادة 41 من القانون رقم 33/2016، والخاص بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف بعد صدور الحكم النهائي بعد أن تم إعطاؤه المهلة القانونية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية. وأكدت الوعلان أن جهود الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء وشرطة البيئة كل جهة في مجال اختصاصها للحد من الظواهر السلبية اجتماعيا وأمنيا وخدماتيا.