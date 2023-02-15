أكملت أمديست وبوينغ بنجاح سلسلة من ورش عمل الطيران للأطفال في الكويت، حيث حضر 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما دورة STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، ساهم البرنامج في تنفيذ خطة التنمية الوطنية للكويت ورؤية الكويت الجديدة 2035 من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي وتعليم الشباب.



وشارك الطلاب في البرنامج الذي ركز على علوم الفضاء، من خلال ورش عمل مصممة لتعزيز الفضول وتشجيع الاستكشاف وإلهام الطلاب لمتابعة وظائف الفضاء في المستقبل. وشملت المواضيع مفهوم الطيران والفضاء الخارجي وأهمية استكشاف الفضاء. واختتم البرنامج باحتفال أقيم في مدينة الكويت، حيث عرض المشاركون الشباب نماذجهم الخاصة لمحطة فضاء على القمر لاستخدام رواد الفضاء في المستقبل. «moonbase».



وفي هذا السياق، قال رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا أورا: «منذ أكثر من 50 عاما، دخلت بوينغ في شراكة مع الكويت، ويشرفنا أن نساهم في رؤية الكويت 2035 من خلال استثماراتنا في المجتمع المحلي. أنا واثق من أن ورش العمل في مجال الطيران التي تم تنظيمها بالشراكة مع أمديست قد ألهمت الأطفال الكويتيين لمواصلة الاهتمام بالفضاء».



من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لـ «أمديست - الكويت» سمر خليف: «تفخر أمديست بمواصلة شراكتها مع بوينغ لتكون قادرة على توفير الفرص للشباب في الكويت لتعزيز مهارات التفكير النقدي وإبداعهم ضمن إطار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. استفاد المشاركون من تجربة تعليمية جذابة وفريدة من نوعها نأمل أن يكون لها تأثير إيجابي على رحلة التعلم الشاملة».



جدير بالذكر، أن شركة بوينغ تقوم بتطوير وتصنيع وخدمة الطائرات التجارية ومنتجات الدفاع وأنظمة الفضاء للعملاء في أكثر من 150 دولة. بصفتها أحد أكبر المصدرين في الولايات المتحدة، تستفيد الشركة من مواهب قاعدة الموردين العالمية لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستدامة والتأثير على المجتمع.



يلتزم فريق بوينغ المتنوع بالابتكار من أجل المستقبل، والريادة من خلال الاستدامة، وغرس ثقافة قائمة على القيم الأساسية للشركة المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة. انضم إلى فريقنا وابحث عن هدفك في boeing.com/careers.



وفيما تعد أمديست منظمة أميركية غير ربحية رائدة كرست نفسها لتوسيع فرص التدريب التعليمي والمهني الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من 70 عاما.