في إطار دعمها المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة، وتماشيا مع خطتها الاستراتيجية لتطبيق سياساتها للمسؤولية الاجتماعية، استضافت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» مقهى 312 في مقر الشركة الرئيسي بالقبلة بتاريخ 12 يناير 2023.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» فهد محمد المنيس في بيان صحافي: «يسرنا في ساي نت استضافة مقهى 312، الذي يعد الأول من نوعه في الكويت والمنطقة، حيث رأت الشركة أن هذه الخطوة مهمة وجادة في دعم المواهب من هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، وضمن مساعيها الدؤوبة لرعايتهم وتشجيعهم ومنحهم الفرصة للانخراط في سوق العمل».



ويقترب مقهى 312 ذو الأجواء الملائكية من عامه الثاني، بعدما باشر العمل في يونيو 2021، في مجمع «دلال مول» بمنطقة السالمية، إذ يسعى القائمون عليه للتوسع بعدما وصل عدد العاملين فيه إلى 16 موظفا من ذوي الهمم، وذلك من أجل مزيد من الدعم لهذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع الكويتي، بعدما نجحوا في إعادة الثقة لمن يعمل معهم، وزرع روح التفاؤل في نفوسهم.