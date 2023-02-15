كمبادرة للاحتفاء بالحرف الكويتية التراثية، أطلق مجمع 360 التابع لمجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع، مجموعة من الفعاليات التراثية والوطنية بمناسبة الأعياد الوطنية من بينها فعالية أكبر بشت في العالم والذي تم اعتماده من غينيس للأرقام القياسية في 360. جاءت هذه المبادرة من 360 الكويت بهدف تعزيز وترسيخ هذا الإرث الوطني من خلال تعاون جمع بين 360 وشركة بشت البغلي لتنفيذ وخياطة أكبر بشت في العالم بطول 16 مترا وعرض 17 مترا والذي بلغ وزنه 103 كغ واستغرقت خياطته 48 يوما.



يستمر عرض البشت في 360 حتى نهاية شهر فبراير كجزء من فعاليات 360 للأعياد الوطنية مثل السينما الخارجية بالتعاون مع شركة السينما الكويتية الوطنية والتي تقوم بعرض أعمال كويتية وطنية، بالإضافة إلى عروض للفرق الشعبية وسوق خارجي يبدأ من يوم 19 فبراير.