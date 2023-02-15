بيروت - أحمد عزالدين



بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع الجلسة التشريعية والمستجدات مع وفد «اللقاء الديموقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط بحضور النائبين وائل أبوفاعور وأكرم شهيب، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وحسام حرب مستشار النائب تيمور جنبلاط.

وبعد اللقاء تحدث النائب أكرم شهيب قائلا: تشرفنا بزيارة الرئيس نبيه بري وكانت جولة افق بالمواضيع الطارئة اليومية التي يمر فيها البلد ولكن كان الهدف من الزيارة هو شكر دولة الرئيس على دوره الدفاعي والاساسي بموضوع مشكلة التربية وبالتحديد بموضوع المدارس الرسمية وحقوق المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، خاصة بعد الزيارة لدولته بالمرحلة السابقة واتصاله بالمعنيين وتسهيل الحل.

وردا على سؤال فيما إذا كان هناك بحث بموضوع الجلسة التشريعية، أجاب شهيب: تكلمنا في جميع المواضيع ونحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلباتهم والصعوبات التي يمرون بها في هذا الوطن المعذب، نحن مع حل هذه المشاكل، والمؤسسات الرسمية هي المكان الصالح لحل كل المشاكل.