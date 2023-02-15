



في إطار حرص البنك الأهلي المتحد على مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات، استطاع البنك أن يكون في طليعة المصارف التي تتبني حلول أتمتة العمليات الروبوتية RPA، والتي استطاعت أن تساعد البنك في تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتزيد من دقة العمليات الداخلية للبنك، وتقليل وقت معالجة المعاملات ما يسهم في تقديم خدمات ذات كفاءة عالية.



وقد حقق «المتحد» العديد من النجاحات في تبني حلول أتمتة العمليات الروبوتية RPA في مجال العمليات المصرفية وإدارة مكافحة غسيل الأموال واطلق مؤخرا أحدث روبوت للعمل في الادارة القانونية حيث يقوم بتلقي الاشعارات اليومية الواردة من الجهات الخارجية والرد عليها بشكل تلقائي بعد اجراء عمليات البحث والتدقيق المطلوبة بشكل سريع ودقيق وآمن، ما كان له أكبر الأثر في توفير الكثير من الجهد والوقت.

وتعليقا على استمرار نجاح البنك في العمل من خلال حلول أتمتة العمليات الروبوتية RPA، أفاد مدير عام تقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد عبدالله جراغ: لقد ساعدت هذه الأتمتة في تسريع وسهولة إنجاز المعاملات وتوفير بيئة تكنولوجيا متطورة بالبنك من شأنها أتمتة العمليات المصرفية وتسريعها، بما يسهم في تعزيز رضا العملاء ونمو الأعمال فضلا عن زيادة مستوى جودة الخدمات المقدمة.



وفي السياق نفسه، ساعدت حلول أتمتة العمليات المصرفية الآلية البنك على زيادة الإنتاجية من خلال تقليل الأخطاء وتخفيض جزء كبير من التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة العمليات، كما تتيح للموظفين البيئة المناسبة لزيادة التركيز على الأنشطة التي تستهدف العملاء وتعزز من القيمة المضافة لهم.

وأكد جراغ أن البنك يتبنى الآن حلول أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) في إنجاز العديد من العمليات، ونتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من المشهد التكنولوجي في البنك الأهلي المتحد خلال السنوات القليلة المقبلة.