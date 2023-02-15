

أحمد الفضلي



كشف الفنان القدير محمد جابر عن مشاركته في أكثر من عمل سيرى النور في رمضان المقبل من خلال القنوات الفضائية المحلية والخليجية، مشيرا إلى ان مشاركة هذا العام في عملين هي الأولى من نوعها على امتداد ما يقارب السنوات الـ 10 الماضية، وقال: كنت حريصا على الإطلالة في عمل واحد فقط لتجنب التكرار او المشاركة في أعمال تفتقر للنصوص او المضمون الجيد.



وذكر جابر ان رمضان هذا العام من المقرر ان يشهد ظهوره في عملين مختلفين، الاول انتهى من تصويره مؤخرا بعنوان «البوشية» والذي يشهد مشاركته الى جانب عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، ويعود بـ «العيدروسي» الى الأعمال التراثية بعد فترة انقطاع ليست بالطويلة.



وعن تفاصيل ثاني أعماله قال جابر خلال حديثه لـ«الأنباء»: سيحمل عنوان «قرة عينك» وهو مسلسل درامي اجتماعي يجمعني بـ «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة القديرة حياة الفهد بعد غياب لأكثر من 4 أعوام عن المشاركة معها، حيث سبق أن قدمنا عددا كبيرا من الأعمال أشهرها «الداية»، مضيفا: رمضان المقبل سيكون بالنسبة لي استثنائيا بوجودي في عملين والسبب يرجع لعدم قدرتي على الاعتذار عن اي عمل منهما، حيث طلبت في البداية لمسلسل «البوشية» الذي يتميز بوجود نص رائع للكاتب الفنان فايز العامر، ويخرجه المخرج حسين أبل، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم الفنانة القديرة مريم الصالح والفنان القدير جاسم النبهان والنجم عبدالرحمن العقل وسلمى سالم ومحمد الصيرفي.



وتابع: فور الانتهاء من تصوير مشاهدي في «البوشية» طلبت للمشاركة في «قرة عينك» مع الفنانة القديرة حياة الفهد، ودعوة ام سوزان «لا ترد»، فالعمل معها مكسب لأي فنان، وهذا ما دفعني لأن أتجاوز كل الأمور الصحية والنفسية وأشترك معها.



الجدير بالذكر ان مسلسل «قرة عينك» من إخراج سعود بوعبيد، تأليف الكاتبين محمد شمس وعلي شمس، وبطولة العديد من النجوم منهم محمد جابر وحياة الفهد وكل من: النجم السعودي بشير الغنيم والبحرينية سعاد علي وشيماء علي وبثينة الرئيسي وعبدالعزيز النصار، وغيرهم.