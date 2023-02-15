

رفضت الفنانة نادية الجندي الخضوع لعمليات التجميل، وقالت: «أنا مبحبش أغير ملامحي ولا أعمل عمليات تجميل لأن الناس خلاص عرفت نادية الجندي بملامحها دي ومينفعش أكون واحدة تانية»، مؤكدة أن هناك العديد من الفنانين، حينما أجروا عمليات تجميل لم تتعرف عليهم لتغيير ملامحهم، وقالت: هناك عناصر أخرى تسهم في تحسين المظهر الخارجي وقد تكون أهم من التجميل، ومنها جمال الروح والصدق.



كما كشفت الجندي عن سر رشاقتها، قائلة خلال لقائها ببرنامج «Et بالعربي»: «مش كل حاجة التجميل في حاجة اسمها جمال الروح، إنك تكوني صادقة مع نفسك، ده بيظهر على شكلك وملامحك، لأنك معندكيش غل جواكي، الغل بيطلع على الوجه وفي تصرفات الإنسان، لكن أنا معنديش حقد وإنسانة عادية وحب الجمهور هو اللي مديني الطاقة الإيجابية اللي أنا فيها».