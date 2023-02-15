

سعود عبدالعزيز



عن أمر مدير عام مديرية أمن حولي العميد زياد الخطيب، احتجزت خادمة فلبينية في نظارة أحد مخافر محافظة حولي، وذلك بعد اعترافات أدلت بها وأكدت خلالها تعمدها وضع قاذورات في أطعمة تعدها لأسرة كفيلها بمنطقة الرميثية.



وبحسب مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن مواطنا تقدم امس الى أحد محافر محافظة حولي ببلاغ قدم فيه مقطع فيديو صور للخادمة وهي تخرج القاذورات وتضعها على سندويتشات تعدها، مشيرا الى انه لاحظ وزوجته تغير أطعمة تعدها الخادمة فوضع كاميرا سرية في غرفة إعداد الطعام وفوجئ بهذه التصرفات غير الآدمية.