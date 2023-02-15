تم إلقاء القبض على مواطن ألماني (42 عاما) في الفلبين، بعد أن ظل هاربا لما يقرب من 10 أعوام، بتهمة قتل ابن عمه في برلين بسيف ساموراي.



وذكر مفوض الهجرة، نورمان تانسينجكو، أنه قد تم القاء القبض على الرجل في 31 من يناير في منزله ببلدية توبا، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال مانيلا.



ويتواجد الألماني الهارب في الفلبين منذ يوليو من عام 2014، عندما أصدرت محكمة ألمانية محلية أمر اعتقال بحقه، بحسب ما قالته وحدة البحث عن الهاربين التابعة لمكتب شؤون الهجرة في البلاد. ويتهم الالماني بقتل ابن عمه عن طريق تقطيع جسد الضحية بسيف ساموراي وسرقة أغراض ثمينة، قبل أن يهرب من مكان الحادث.



وقال ريندل رايان سي، رئيس وحدة البحث عن الهاربين: «علمت السلطات الألمانية في وقت لاحق أنه هرب إلى الفلبين».