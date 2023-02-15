علي إبراهيم



قال رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، كولجيت غاتا أورا، لـ «الأنباء»: إن «بوينغ» ستسلم الكويت طائرات «F18» سوبرهورنيت خلال العامين المقبلين، وهو ما سيكون بمنزلة نشر كبير لهذه الطائرات القتالية، وخلال الأسبوع الماضي بعنا أيضا طائرات الكلاسيك «هورنيت»، وطائرة الهيليكوبتر الهجومية أباتشي، فضلا عن أن طائرة النقل «C70» طائرة مهمة جدا للقوات الجوية الكويتية، ولدينا تاريخ طيب من العمل مع الكويت.



بدورها، قالت المدير الإقليمي للمسؤولية الاجتماعية والعلاقات الحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في«بوينغ»،



رولا دروبي لـ «الأنباء»: إن الشركة قامت بتأهيل نحو 55 ألف مواطن كويتي، ناهيك عن تأسيس 9 شركات في الكويت باستثمارات شركة «بوينغ».



وذكرت أن «بوينغ» تهتم بالمسؤولية المجتمعية من خلال شركائها مثل أمديست وجهات أخرى أهلية تعمل عبرها لتطوير مهارات المواطنين، إذ تؤهل سنويا نحو 400 مواطن داخل الكويت، غالبيتهم من النساء وهناك تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قمنا من خلاله بتأهيل العديد من الكوادر التي تعمل في الهيئة.