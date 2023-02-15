عاطف رمضان

علمت "الأنباء" أن وزارة الأشغال العامة مستعدة لموسم الأمطار منذ بداية فصل الشتاء، وأنه منذ صباح اليوم ومع هطول أمطار الخير على دولة الكويت كان تدفق تلك الأمطار ضمن القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار .



وأضافت المصادر أن فرق الطوارئ لدى الوزارة مستعدة لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار ، وفي حال زيادة كمية مياه الأمطار سيتم وضع مضخات سحب المياه كالعادة في الأماكن التي ربما يحدث فيها تجمع للمياه، وذلك ضمن خطة أعدتها الوزارة منذ بداية موسم الشتاء الحالي .



ولفتت المصادر إلى ان وزارة الأشغال العامة تتمنى من الجميع أخذ الحيطه والحذر حال استخدامهم للشوارع والطرق، وحال حدوث أي طارئ (تجمع مياه الأمطار) لا قدر الله يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم ( 150 ) أو عن طريق الواتس آب الخاص بالوزارة رقم: ( 93333150 ) للتعامل مع تلك التجمعات.