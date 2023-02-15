عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية إنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع مدينة جابر الأحمد الدفعة الأولى، والتي تشتمل على 49 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 29 مايو 1996، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاثنين 16 و 20 فبراير 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ، و إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 22 فبراير 2023 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح الصحافي عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت "السكنية" الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، ستقوم المؤسسة باستبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.
ونوهت "السكنية" الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
والأسماء كالتالي:
0001 معيض مطلق عيد العنزي
0002 محمد عبدالحميد احمد المانع
0003 سيف بدر سيف سالم الحشان
0004 سعدون سعد فهد العتيبى
0005 حياة محمد راشد محمد احمد المنصور
0006 فايز عبيد عبدالله الرشيدي
0007 طلال مبارك محمد العازمى
0008 احمد عثمان احمد الحميدى
0009 غدير طليحان سمار المطيري
0010 طلال عبدالله حمد البرجس
0011 رياض سعود راشد سليمان الرباح
0012 حمد سعد بداح جدعان الهاجرى
0013 فايز وائل محمد العلي
0014 عبدالرحمن محمد حمود الرشيدي
0015 عواد علي عيد العنزي
0016 سعود قلفيص ناصر الهاجري
0017 وائل محمد ضيف الله القحص
0018 ابراهيم عيسى عبدالله عيسى احمد
0019 عادل خلف حمد التميمي
0020 مطلق تركي زعال المطيري
0021 حجى هادى فهيد العازمي
0022 احمد عبدالرحمن احمد الكندري
0023 ناصر وعلان حربي اللميع
0024 عايد فهد عايد المطيري
0025 فارس سعد مسعود الاحمد
0026 عادل مطلق سعيد المطيرى
0027 شفيه منصور فالح العجمي
0028 بدر يوسف هاشم بوفتين
0029 سامى ردعان عبدالله العازمى
0030 نصار منصور محمد ابو لبقه
0031 علي حمود دهام الرزني
0032 فيصل حمد سعد الهاجري
0033 منصر جابر شيتان زايد محسن
0034 على حمود حويمد المطيرى
0035 عبدالله فهد مبارك العازمي
0036 محمد جابر محمد جابر الهاجري
0037 ضامر على محمد الضامر
0038 مساعد مهدى حمود العازمى
0039 عبدالله سعود طعيمس مسفر
0040 سالم غياض عبيد الدلمانى
0041 محمد يتيم بردي الفضلي
0042 فهد ناصر عنيزان العجمي
0043 منصور محمد عيد فلاح
0044 انور خلف راكان صياح العنزي
0045 سعد راشد عبدالله الهاجري
0046 ناصر حمد ناصر حمود الهاجري
0047 يوسف عبدالله محمد الاستاذ
0048 راكان عبدالله راشد العجمى
0049 حمد عليثه مازن العتيبي