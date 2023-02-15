عاطف رمضان

قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية إنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع مدينة جابر الأحمد الدفعة الأولى، والتي تشتمل على 49 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 29 مايو 1996، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والاثنين 16 و 20 فبراير 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ، و إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 22 فبراير 2023 .



وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح الصحافي عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت "السكنية" الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، ستقوم المؤسسة باستبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.



ونوهت "السكنية" الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



والأسماء كالتالي:

0001 معيض مطلق عيد العنزي

0002 محمد عبدالحميد احمد المانع

0003 سيف بدر سيف سالم الحشان

0004 سعدون سعد فهد العتيبى

0005 حياة محمد راشد محمد احمد المنصور

0006 فايز عبيد عبدالله الرشيدي

0007 طلال مبارك محمد العازمى

0008 احمد عثمان احمد الحميدى

0009 غدير طليحان سمار المطيري

0010 طلال عبدالله حمد البرجس

0011 رياض سعود راشد سليمان الرباح

0012 حمد سعد بداح جدعان الهاجرى

0013 فايز وائل محمد العلي

0014 عبدالرحمن محمد حمود الرشيدي

0015 عواد علي عيد العنزي

0016 سعود قلفيص ناصر الهاجري

0017 وائل محمد ضيف الله القحص

0018 ابراهيم عيسى عبدالله عيسى احمد

0019 عادل خلف حمد التميمي

0020 مطلق تركي زعال المطيري

0021 حجى هادى فهيد العازمي

0022 احمد عبدالرحمن احمد الكندري

0023 ناصر وعلان حربي اللميع

0024 عايد فهد عايد المطيري

0025 فارس سعد مسعود الاحمد

0026 عادل مطلق سعيد المطيرى

0027 شفيه منصور فالح العجمي

0028 بدر يوسف هاشم بوفتين

0029 سامى ردعان عبدالله العازمى

0030 نصار منصور محمد ابو لبقه

0031 علي حمود دهام الرزني

0032 فيصل حمد سعد الهاجري

0033 منصر جابر شيتان زايد محسن

0034 على حمود حويمد المطيرى

0035 عبدالله فهد مبارك العازمي

0036 محمد جابر محمد جابر الهاجري

0037 ضامر على محمد الضامر

0038 مساعد مهدى حمود العازمى

0039 عبدالله سعود طعيمس مسفر

0040 سالم غياض عبيد الدلمانى

0041 محمد يتيم بردي الفضلي

0042 فهد ناصر عنيزان العجمي

0043 منصور محمد عيد فلاح

0044 انور خلف راكان صياح العنزي

0045 سعد راشد عبدالله الهاجري

0046 ناصر حمد ناصر حمود الهاجري

0047 يوسف عبدالله محمد الاستاذ

0048 راكان عبدالله راشد العجمى

0049 حمد عليثه مازن العتيبي