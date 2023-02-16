

استعرض رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد استراتيجية الاتحاد 2021-2026 مع المستشار والمحاضر الدولي البلجيكي ميشيل سابلون المستشار الفني للاتحاد الكويتي لكرة القدم، خطة الاتحاد المدرسي الخاصة بكرة القدم وتنمية واكتشاف المواهب الرياضية من اجل دعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة في كافة المراحل السنية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد المدرسي بحضور مشرف مراكز التدريب المدرب الوطني أنور بوطيبان، حيث تمت مناقشة آلية انطلاق «أكاديمية الأزرق» التي ستقام بشراكة بين الاتحاد المدرسي واتحاد كرة القدم وعدد من المراكز التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة مشروع كرة القدم للمدارس الذي سيقام تحب إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بجانب مناقشة دوري المدارس لجميع المراحل التعليمية والعمرية بدعم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وأكد المقصيد أن الشراكة بين الاتحادين المدرسي واتحاد الكرة بمنزلة مشروع وطني لاكتشاف وتدريب وتأهيل المواهب في كرة القدم لتحقيق طموحهم للانضمام للأندية المحلية والمنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة، مضيفا: المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات بالتعاون بين الاتحادين بما يصب في مصلحة الرياضة الكويتية وكرة القدم تحديدا، خاصة أن كرة اليد حققت نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة، كما تم تنظيم مهرجان للبنين وآخر للبنات مؤخرا شهد نجاحا كبيرا ولاقى دعما من الجميع وخاصة أولياء الأمور.



إلى ذلك، تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري الكرة الطائرة للبنات ضمن دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتختتم في 6 ابريل المقبل، حيث ستلتقي كلية بوكسهل مع جامعة الكويت في مباراة حسم صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق بوكسهل فوزا صعبا على كلية الكويت التقنية 2-1، بينما حققت جامعة الكويت فوزا سهلا على الجامعة الأمريكية 2-0، وفي اللقاء الثاني يتطلع فريقا الكويت التقنية والجامعة الأمريكية إلى تحقيق الفوز الأول وتخطي الهزيمة الأولى التي لحقت به من أجل التواجد في دائرة المنافسة لحصد احدى بطاقتي التأهل إلى الدور قبل النهائي والمنافسة على اللقب.