

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري الكرة الطائرة للبنات ضمن دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتختتم في 6 ابريل المقبل، حيث ستلعب كلية بوكسهل مع جامعة الكويت في مباراة حسم صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق بوكسهل فوزا صعبا على كلية الكويت التقنية 2-1، بينما حققت جامعة الكويت فوزا سهلا على الجامعة الأمريكية 2-0، وفي اللقاء الثاني يتطلع فريقا الكويت التقنية والجامعة الأمريكية إلى تحقيق الفوز الأول وتخطي الهزيمة الأولى التي لحقت به من أجل التواجد في دائرة المنافسة لحصد احدى بطاقتي التأهل إلى الدور قبل النهائي والمنافسة على اللقب.



هذا، وتستكمل المنافسات من خلال الجولة الثالثة في 5 مارس بعدما قررت اللجنة العليا للدورة عدم إقامتها خلال فترة العطلة والاحتفالات بالأعياد الوطنية، بينما ستقام منافسات دوري كرة السلة بنات خلال يومين 20 و21 الجاري نظرا لمشاركة 4 فرق هي: جامعة الخليج، الجامعة الأمريكية، كلية الكويت التقنية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وطبقا لنظام البطولة ستكون المنافسات بنظام دوري من دور واحد، وسيتوج باللقب الفريق الأكثر فوزا في المباريات.



وفي نفس السياق، أكد رئيس اللجنة الفنية لكرة السلة د.مشاعل العبيد أن دوري كرة السلة للتعليم العالي سيقام من خلال 3 جولات على أن تقام كل يوم مباراتان وفي نهاية الدوري يتوج الفريق صاحب النقاط الأكثر.