رغم كارثة الزلزال وأجواء الحزن التي عمت سورية، وصدور قرار من وزارة السياحة بمنع إقامة حفلات فنية مراعاة للظروف الراهنة، أفادت مواقع اخبارية بمخالفة بعض المطاعم لهذا القرار، وأقامت حفلات لمناسبة عيد الحب «الفالنتاين» أمس الأول.



وأكد مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين في تصريح لموقع «أثر برس»، أنه «لم يتم منح موافقة لإقامة أي حفل لبرنامج فني أو للاحتفال بعيد الحب»، مبينا أنه منذ إصدار قرار منع الحفلات الفنية تم إرسال لجان الرقابة إلى جميع المنشآت السياحية والمطاعم للتأكد من التزامهم بالقرار.



وأوضح أنه «تم تنظيم العديد من الضوابط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وهي الإغلاق»، مشيرا إلى أن مدة إغلاق المنشأة تعود لتقدير وزير السياحة.



ونوه عز الدين إلى أن «العديد من أصحاب المنشآت السياحية أوقفت الحفلات المنظمة من تلقاء نفسها وأعلنت الحداد بهذه الفترة تضامنا مع ضحايا الزلزال، مبينا أنه لم يحدد أي موعد لاستئناف إقامة الحفلات الفنية».



الجدير ذكره أن وزارة السياحة أصدرت قرارا بمنع إقامة برامج وحفلات فنية حتى إشعار آخر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية نظرا للظروف التي تمر بها سورية عقب حادثة الزلزال الذي وقع بتاريخ 6 فبراير.