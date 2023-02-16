نفى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، وجود أية قواعد عسكرية خاصة للتحالف الدولي في بلاده، مؤكدا أن دور التحالف يقتصر حاليا على التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.



وقال وزير الدفاع العراقي في تصريح خاص لقناة «العربية الحدث» الإخبارية إن «الجيش العراقي لن يكون جزءا من العملية السياسية في البلاد، وأن الجيش جاهز لتنفيذ اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل».



وتابع أن سيادة بلاده خط أحمر ولا يمكن التهاون في ذلك الأمر، موضحا أن الحكومة حصلت على وعود بتوفير السلاح للحفاظ على سيادتها.



وأشار وزير الدفاع العراقي إلى أن الحكومة العراقية تعمل على حصر وجمع السلاح في العراق، مؤكدا أنها تعد من أهم أولويات الحكومة في الوقت الحالي، موضحا أن بلاده تتفاوض حاليا مع عدة دول بشأن عمليات التسليح.



من جهة أخرى، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، مقتل 13 إرهابيا خلال 72 ساعة.



وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية في مؤتمر صحافي إنه «تم توجيه ضربة جوية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين في ديالى، وتم تحييد مقر مهم لإيواء عناصر داعش، وبعد إتمام الضربة الجوية جرى تنفيذ عمليات تفتيش واسعة»، لافتا إلى «أن ثلاثة أيام من العمل المستمر أسفرت عن تنفيذ عمليات نوعية أدت لمقتل 4 قيادات إرهابية مهمة في تنظيم داعش».



وأضاف: أن قطاع عمليات كركوك شهد مطاردة ثلاثة إرهابيين أحدهم كان يرتدي حزاما ناسفا، وتم قتلهم جميعا من خلال الجهود الاستخبارية التي تنفذها القوات الأمنية.