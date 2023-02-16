

خديجة حمودة



أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن ثقة مصر في قيادة جزر القمر للاتحاد الأفريقي خلال تلك المرحلة التي تواجه فيها القارة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده امس مع نظيره بجزر القمر ظهير ذو الكمال، على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره على تولي جزر القمر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام، وذلك خلال قمة الاتحاد المقرر عقدها يومي 18 و19 الجاري، مؤكدا دعم مصر لرئاسة جزر القمر للاتحاد، والتطلع للتنسيق والعمل المشترك نحو تعزيز العمل الأفريقي الجماعي تحت مظلة الاتحاد.



وأضاف ان اللقاء تناول أيضا بحث مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وجزر القمر، والبناء على لقاء قيادتي البلدين في مصر عام 2019 خلال ترؤس رئيس جزر القمر لوفد بلاده في منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين.



وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية وجه الدعوة لوزير خارجية جزر القمر لزيارة مصر من أجل دفع التعاون المشترك قدما، ونوه باهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جزر القمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، والتطلع لتعزيز دور الشركات المصرية في المساهمة في تنفيذ مشروعات «خطة جزر القمر البازغة 2030»، وكذا التعاون في مجالات الصيد البحري وإنشاء المزارع السمكية مع تقديم مصر الدعم في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا المنح التي يقدمها الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأوضح السفير أحمد أبوزيد ان الوزيرين اتفقا في نهاية اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار الإرادة المشتركة نحو تعزيز العمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.