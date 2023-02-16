استضافت كلية الدراسات التجارية وفدا من شركة بوينغ شمل كلا من رئيس الشركة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا أورا و رولا دوربي ومساعد الهولي، كما استضافت ممثلة السفارة الأميركية في الكويت كريستين بوراوسكي، و المدير الإقليمي لمنظمة أمديست الكويت سمر خليف، مع باسل ريزفي.



حيث جددت كل من شركة بوينغ ومنظمة أمديست التزامهما تجاه المساهمة في تنفيذ خطة التنمية الوطنية الكويتية، من خلال استمرارية العلاقة الاستراتيجية التي انطلقت بين الكلية والمنظمات الثلاث منذ شهر مايو الماضي 2022 وذلك بتدشين ثلاث ورش عمل تأهيلية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، تكللت بالنجاح لتتكرر هذه التجربة الفريدة خلال شهر مارس ومايو المقبلين بتقديم البرنامج الجديد تحت عنوان: «التمكين من خلال تنمية المهارات المهنية»، وذلك حرصا من إدارة الكلية على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في عملية التعليم والتطوير المهني.



وقد شارك في البرنامج قرابة 50 مشاركا من كلية الدراسات التجارية معظمهم من أعضاء هيئة التدريس، حيث ساهم البرنامج برفع كفاءاتهم المهنية وبالتالي رفع مستوى التعليم والتدريس.



وقد حضر عدد من المشاركين من أعضاء هيئة التدريس في ورش العمل السابقة، والذين أكدوا مدى الاستفادة الكبيرة من البرنامج الذي قدمته منظمة أمديست ودعمته شركة بوينغ خلال الفترة السابقة.



كما تقدموا بطلب استمرارية هذا النوع من الورش المتميزة والمفيدة التي لا تنمي فقط مهارات أعضاء هيئة التدريس بل تنعكس أيضا على أدائهم في تعليم ورفع مستوى الطلاب بالكلية.



وأعرب رئيس بوينغ كولجيت أورا عن فخره بدعم برنامج «التمكين من خلال تنمية المهارات المهنية» بالتعاون مع أمديست الكويت للعام الخامس على التوالي. وقال نعتقد أن البرنامج يعطي حافزا مهما للمجتمع الكويتي وخاصة النساء لاتخاذ الخطوة التالية في حياتهم المهنية، أو في تولي دور قيادي أو إطلاق شركة ناشئة، فبرامج كهذه تلهم النساء لمتابعة مهن تنافسية عالية المعرفة وفتح فرص جديدة لهن من خلال المساعدة في تطوير مجموعة المهارات اللازمة.



بدورها، أعربت المدير الإقليمي لأمديست الكويت سمر خليف عن فخر أمديست بمواصلة شراكتها مع شركة بوينغ وكلية الدراسات التجارية لتكون قادرة على تمكين العاملين وتحديدا النساء الكويتيات من خلال التدريب على التطوير الوظيفي الذي سيسمح بتعزيز قدراتهم المهنية.



من جانبه، قال عميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد الحنيان إن إدارة الكلية حريصة على فتح باب التعاون مع سوق العمل من القطاعين الخاص والحكومي لما فيه مصلحة أعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلاب.



ولذلك حرصت إدارة الكلية على استمرار علاقتها الاستراتيجية بينها وبين شركة بوينغ كإحدى الشركات الرائدة والحريصة على تقديم كل الدعم للمجتمع الكويتي، وكذلك التعاون المستمر بينها وبين منظمة أمديست وبين السفارة الأميركية التي تعد شريكا وحليفا داعما لهذا النوع من الأنشطة والفعاليات.



وفي السياق ذاته، ذكرت عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة والمنسق العام لهذا التعاون، موضي العجمي أن كلية الدراسات التجارية ستستمر في إعداد وتطوير الكوادر الوطنية التعليمية لرفع جودة التعليم من خلال البرامج الفريدة والمتميزة بالتعاون مع شركائها أبرزهم أمديست وشركة بوينغ.



كما أوضحت أن الكلية ستقدم مستقبلا برامج تدريبية وسيمنارات للطلبة والطالبات بالكلية لتنمية مهارتهم المهنية والحياتية على المدى الطويل.