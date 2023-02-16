بداح العنزي



أوصت لجنة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالله العنزي بالموافقة على تسمية القطعة 9 بدلا من شرق تيماء.



وقال العنزي إنه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000م2 ضمن منطقة مزارع العبدلي في القطعة 6.



وأضاف أنه تمت الموافقة على إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وقال إنه تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقل موقع المسجد كبد قطعة (2) إلى موقع مقابل القطعة رقم (8)، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقل موقع المسجد كبد قطعة (2) إلى موقع مقابل القطعة رقم (8).



وذكر أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي قطعة (3) بجوار خزانات العبدلي.



وأضاف العنزي انه تمت إحالة طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية جهد 11/32 ك ف بمنطقة العبدلي قطعة (1).



وقال انه تمت إحالة كتاب هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن مشروع عقار مسلخ وسوق الماشية بمحافظة الجهراء إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل للجنة.



كما تمت إحالة كتاب وزارة المالية بشأن مشروع إدارة عقار مسلخ سوق الماشية بمحافظة الجهراء إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير للجنة.



وأحالت اللجنة طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص أراضي مراكز البيانات إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل.