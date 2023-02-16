أسامة أبوالسعود



اعتصم أكثر من 250 موظفا من موظفي «الفتوى والتشريع» صباح امس بمقر الإدارة بمنطقة شرق للمطالبة بمساواتهم بزملائهم في الجهات التابعة لمجلس الوزراء.



ومن أهم المطالب التي عرضها المعتصمون هو صرف بدل التمثيل للجهة أسوة بلجنة المناقصات ووزارة الخارجية وتسكين الوظائف الإشرافية وتعديل الهيكل الإداري بالهيئة، تعيين وكيل إداري وليس فنيا للشؤون الإدارية. من جهته، قال منسق الاعتصام عذبي بوشهري في تصريحات لـ «الأنباء»: «نفذنا اعتصاما سلميا بمشاركة أكثر من 250 موظفا في الفتوى والتشريع للمطالبة بحقوقنا العادلة ومساواتنا بزملائنا في الجهات التابعة لمجلس الوزراء». وتابع بوشهري قائلا: «أول تلك المطالب المستحقة هو صرف هو بدل التمثيل للجهة أسوة بلجنة المناقصات ووزارة الخارجية». وأوضح ان صرف بدل التمثيل كان ساريا بالفتوى والتشريع حتى تم وقف الصرف؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدلات وفقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية بالرغم من انه موجود بميزانية الفتوى ويتم صرف بدلات أخرى مثل بدل محاسبة وبدل قانونية وبدل طبيعة عمل - على حسب الوظائف.



وأضاف بوشهري قائلا: «نحن نطالب بالمساواة بباقي الجهات مثل لجنة المناقصات التابعة لمجلس الوزراء مثلنا، حيث كان يتسلمون البدل 120 دينارا و170 دينارا و195 دينارا - حسب الدرجة الوظيفية - وتم إيقافها فترة وبعدها ردوها مضاعفة». وتابع بوشهري: «نحن نطالب بهذا البدل حيث تم إقراره، أنا في ميزانية الهيئة ولم نطلب شيئا جديدا أو تعجيزيا».



وعن المطالب الأخرى، شدد بوشهري على أن المطلب الأهم كذلك هو الإعلان عن الوظائف الإشرافية، حيث إن الفتوى لم تصدر أي إعلان عن شغل الوظائف الإشرافية منذ عام 2016 حتى الآن، بينما تؤكد قرارات ديوان الخدمة المدنية انه لا يجوز تسكين أي منصب إشرافي إلا بإعلان، حيث حصل العديد على المناصب الإشرافية بدون إعلان، وهذا مخالف لقرارات ديوان الخدمة المدنية.



هيكل تنظيمي



وتابع بوشهري انه لا يوجد هيكل تنظيمي لقسم القضايا وقسم الاستشاري وضرورة تعديل الهيكل الإداري في الشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات والخدمات العامة.



وطالب المعتصمون كذلك بتعيين وكيل مساعد إداري للفتوى والتشريع، لأن هذا اختصاص إداري وليس فنيا.



وختم بوشهري تصريحاته بتوجيه الشكر لرئيس الفتوى والتشريع بالتكليف المستشارة زليخة الحبيب لتفهمها لمطالب العاملين بالفتوى، حيث «استقبلتنا برحابة صدر واستمعت لنا، ووعدت بدراسة جميع مطالبنا العادلة».