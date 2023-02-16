

هادي العنزي



تقدم رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف باستقالته من عضوية مجلس الإدارة، لأسباب أرجعها إلى قناعة شخصية، وموقف يجب اتخاذه، وذلك بحسب البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنادي في «تويتر».



وأشار اليوسف في بيان اعتذاره عن عدم الاستمرار في العمل بمجلس الإدارة، إلى أن السبب لا يمت بصلة إلى النتائج الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم، موضحا: «قرار الاستقالة، ليس له علاقة بنتيجة مباراة الفريق (خسارة السالمية من كاظمة 1-3 في الجولة الـ 14 للدوري الممتاز)، فالمقربون يعلمون انني كنت قد اتخذت هذا القرار قبل هذه المباراة، ولكن أرجأت إعلانها حفاظا على تركيز الفريق والأداء، وأرجو من الجميع أن يسامحوني على أي تقصير، أو إساءة، أو إخفاق حدث خلال الفترة الماضية».



إلى ذلك، طالب العديد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي السالمية مجلس الإدارة بعدم قبول استقالة اليوسف، مؤكدين أنه قدم الكثير للنادي، وعمل بجد واجتهاد إلى جانب إخوانه أعضاء مجلس الإدارة طوال الفترة الماضية لتطوير جميع الألعاب. ورفض الدولي السابق حسين الخضري استقالة اليوسف. وقال في حسابه بـ «تويتر»: «الشيخ تركي.. رئيس النادي، استقالتك من رئاسة النادي مرفوضه مليون مرة».



من جهته، ذكر الدولي السابق جاسم الهويدي أن استقالة اليوسف أمر محزن، وقال: «الشيخ تركي واجه العديد من الصعوبات في عمله، وقد تجاوزها بنجاح، وعمل بسخاء كبير لسنوات طوال، والنتائج التي حققها الفريق الأول لكرة القدم غير مرضية، ولكنها بذات الوقت ليست مبررا للاستقالة، وأتمنى أن يعدل اليوسف عن قراره، وكذلك على مجلس الإدارة رفضها».