عبدالرحمن الخرافي: أصبح بإمكان الجميع التداول في السوق الأميركي من خلال خطوات بسيطة

عبدالله الأنصاري: التطبيق يُوفِّر وسيلة استثمار عالمية.. وفتح الحساب في 7 دقائق



طارق عرابي



قامت شركة بيت الأوراق المالية - إحدى الجهات الريادية في أسواق المال- وأحد أكبر بيوت الاستثمار وإدارة الأصول بالكويت والمنطقة، والتي تدير عملياتها بشكل متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، بإطلاق تطبيق «زاد» الالكتروني الذي قام بإدارته مجموعة من الشباب الكويتي المختص بالمجال المالي، والذين انطلقوا بدافع من شغفهم ورؤيتهم لتعزيز ثقافة الاستثمار في الكويت، ولتلبية حاجة السوق بهدف جعل عملية الاستثمار أوضح، وتسهيل الوصول إليها، وتوفيرها كخيار بمتناول أوسع مدى ممكن من الجمهور.



واليوم، وبعد أن رأى التطبيق النور، أصبحت «زاد» بمنزلة منصة الاستثمار الرقمية الأولى من نوعها في الكويت، إذ تضع بين يدي المستخدم حلا رقميا ذكيا يجعل عملية الاستثمار في السوق الأميركي أمرا في غاية السهولة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والحماية، مع التزامها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق الأحكام واللوائح الرسمية المنظمة لأسواق المال في كل من الكويت والولايات المتحدة الأميركية على حد سواء.



وفي هذا الخصوص، يقول الرئيس التنفيذي لمنصة «زاد» عبدالرحمن الخرافي، إن تطبيق «زاد وإن كان تطبيقا حديثا نسبيا، إلا أنه يمتاز بأنه مبني على خبرة تمتد إلى عشرات السنين، سواء خبرة شركة بيت الأوراق المالية المدرجة في السوق منذ أكثر من 40 سنة، أو من خلال خبرة مؤسسي التطبيق من الشباب الكويتي الذين عملوا في السوق الأميركي والكويتي لمدة طويلة».

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن المالي نتيجة لجائحة COVID-19، دفعت الكثيرين إلى البحث عن فرص جديدة للاستثمار، وحينها وجد العديد من المستثمرين أن الخيارات المتاحة لم تكن مجهزة لفهم احتياجات المستثمرين أو لتقديم خيار يمكن التعامل معه بسهولة، ومن هنا انطلقت فكرة التطبيق، حيث بدأ فريق العمل بتصميم نموذج عمل يجعل من عملية إنشاء المحافظ الاستثمارية وبدء التداول أمرا في غاية السهولة، وخاليا تماما من التعقيدات، بحيث يمكن لأي شخص بغض النظر عن معرفته وخبرته بالسوق وبمجال الاستثمار أن يبدأ رحلته بأمان مع القليل.. أو الكثير من التوجيه، بالقدر الذي يحتاج إليه ويحدده المستثمر.



وأشار الخرافي إلى أن القائمين على التطبيق لاحظوا أن من أكبر مشاكل الاستثمار في الكويت بشكل عام هي أن الشركات الاستثمارية توفر خدماتها لأصحاب الخبرة والمعرفة بالاستثمار وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، ما يعني أن هناك غيابا تاما عن شريحة المستثمر البسيط الذي لا يملك أدنى فكرة عن ماهية الاستثمار، ومن هنا جاءت فكرة تطبيق «زاد» الذي هو عبارة عن منصة استثمارية لديها أكثر من خدمة، بدءا من خدمة التداول بالسوق الأميركي، وخدمة المستشار الآلي التي سيتم طرحها خلال الربع الثاني من 2023.



ومضى الخرافي يقول: «مع تطبيق «زاد» أصبحت عملية الاستثمار أكثر سهولة ويسرا من ذي قبل، حيث أصبح بإمكان الجميع التداول في السوق الأميركي من خلال خطوات بسيطة، إذ وبمجرد تحميل التطبيق سيصبح الشخص قادرا على الاستثمار في السوق الأميركي خلال دقائق وبشكل مباشر باعتباره المالك المباشر للسهم، وذلك على عكس آلية عمل باقي التطبيقات التي لا يتملك فيها العميل الأسهم التي يتداول فيها، وإنما يتم ذلك من خلال عقود تمثل الأسهم، كما أن الحساب لا يعتبر حسابا شخصيا للعميل».



وأضاف أن ما يميز تطبيق «زاد» هو أنه تطبيق مرخص بشكل كامل من هيئة أسواق المال ويخضع لقوانين الهيئات الرقابية الأميركية، كما أن العميل يكون له الحق بالتصويت بالجمعيات العمومية والحصول على توزيعات أرباح الشركات التي يستثمر فيها، ناهيك عن أن المنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 100%، وبالتالي فإنها لا تعرض سوى أسهم الشركات الأميركية المتوافقة مع الشريعة.



بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمنصة «زاد» عبدالله الأنصاري، أن الهدف الأساسي من وراء إطلاق المنصة كان فتح المجال أمام شريحة كبيرة لم يلتفت لها أحد، ألا وهي شريحة صغار المستثمرين الذين يملكون أموالا محدودة غير قادرين على استثمارها بالسوق المحلي.



وأضاف: «ولجنا إلى السوق الكويتي من خلال الثغرات التي تركها الآخرون، بمعنى أننا جئنا بتطبيق يوفر وسيلة استثمار عالمية يرغب الجميع باستخدامها، لكنها لم تكن تتوفر بالسوق المحلي، لذلك وفرنا تطبيق سهل استخدامه والاستثمار من خلاله، حيث إن تحميل التطبيق وفتح الحساب وتحويل وتسلم الأموال يتم خلال 7 دقائق فقط».



وقال إنه في ظل تدني مستوى الثقافة المالية على صعيد الدول العربية، فقد ارتأت منصة «زاد» تقديم خدمة سهلة يمكن الوصول من خلالها إلى مختلف شرائح المجتمع، وذلك بعد التجرد من القيود المتعلقة بالرسوم أو بصعوبة شراء وتداول الأسهم، وذلك كله من خلال منصة متكاملة تهدف إلى تثقيف العميل أولا، وتشجيعه على التداول والاستثمار المباشر ثانيا، لذلك فكرنا في أن نكون حلقة الوصل بين العميل والأسواق المالية العالمية.



المستشار الآلي



وتابع يقول: إن خدمة المستشار الآلي ستكون هي الخطوة التالية التي سيوفرها تطبيق «زاد» للمستثمرين خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي الخدمة التي ستطبق بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية كذلك، بمعنى أن الصناديق والاستثمارات التي سيتم تأسيسها ستكون كلها صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، علما بأن الفرق بين التداول والمستشار الآلي، هو أن المستشار الآلي يعتمد على الحالة المالية والهدف الاستثماري للمستثمر قبل توجيهه للمحفظة الاستثمارية التي تناسبه، وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي، علما أن المحفظة ستكون متنوعة على عدة أجزاء من بينها العقار والأسهم والذهب والصكوك.



ولفت إلى أن فكرة المستشار الآلي تعتمد في عملها على وجود مجموعة من المستشارين الماليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال والذين يقومون بتقديم التوصيات وتوزيع الاستثمارات على حسب حاجة كل مستثمر على حدة، وذلك بهدف توفير الخدمات المالية والاستثمارية لكل الفئات من دون استثناء.



الربط مع البطاقة المدنية



لتسهيل عملية التسجيل وتحميل المستندات قامت منصة «زاد» بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك بهدف الربط الآلي من جهة، وتحقيق مستوى عال من الأمان للمستثمر والمنصة من خلال تقديم البيانات الصحيحة والدقيقة من الجهة الأخرى.



الأمن والأمان



في ظل تزايد عمليات النصب والاحتيال خلال الآونة الأخيرة، فإن منصة زاد تعتبر من أكثر المنصات أمانا، وذلك للأسباب التالية:



1 - المنصة حاصلة على ترخيص من قبل هيئة أسواق المال في الكويت وتخضع لقوانين الهيئات الرقابية الأميركية.



2 - المنصة مقدمة من قبل شركة بيت الأوراق المالية.



3 - المنصة لا تعطي وعودا غير قانونية سواء بتحقيق الأرباح أو غيرها.



4 - معايير أمان عالمية تفوق متطلبات هيئة الأسواق.



5 - خدمة عملاء على مدار الساعة.



مميزات تطبيق زاد



٭ التطبيق متاح باللغتين العربية والإنجليزية.



٭ لا يوجد أي رسوم على فتح الحساب أو تحويل الأموال أو أية رسوم شهرية.



٭ رأسمال افتتاحي منخفض (100 دولار أميركي).



٭ شراء/ بيع فوري للأسهم باسم العميل وله كامل الحقوق.



٭ يمكن التداول بأجزاء من السهم.



٭ تحويل مباشر لتوزيعات أرباح الأسهم وإلى حساب التداول.



٭ للمستثمر كامل الحقوق في التصويت بالجمعيات العمومية والحصول على أرباح الأسهم.. وغيرها.



٭ التطبيق يوفر تقارير دورية تضم كل تفاصيل المحفظة الاستثمارية (الأرباح - الخسائر - الضرائب..).



٭ معتمدة ومرخصة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية.



٭ تعمل بشكل متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.



٭ إمكانية الوصول إلى أكثر من 4000 سهم أميركي.



٭ استثمار بعمولة مخفضة تعتبر الأقل في الكويت.



٭ مستويات أمن وحماية عالية ومتعددة.