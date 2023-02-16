أسامة أبو السعود



قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بعمل جولة تفقدية لمبنى قصر العدل الجديد (المرحلة الاولى)، وكان برفقته وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المحاكم بالتكليف علي ياسين مال الله وفاضل الفضالة مدير إدارة الخدمات والصيانة، وحضور م.ابراهيم أشكناني ممثل الديوان الاميري وم.محمد غدار ممثل المكتب العربي المشرف على تنفيذ المشروع، وم.محمد عطية ممثل الشركة المنفذة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي، وقد استمع الوزير الى شرح المهندسين، وتم الخوض في مجريات انجاز إنهاء الأعمال، وعبّر المهندسون انهم يواجهون بعض العقبات البسيطة في إتمام الأعمال الأخيرة لإنجاز العمل.



وقد أعرب الوزير عن إعجابه بصرح مبنى قصر العدل الجديد الذي يعد من اكبر وأضخم دور العدالة في العالم، حيث يعتبر من المباني الذكية.



الي ذلك أعلنت وزارة العدل أنه تم إنجاز 43 ألف طلب عن بعد يشمل «منع السفر حجز البنوك ـ حجزا تنفيذيا- محضر استلام مبلغ حجز سيارة» خلال أول شهرين من العام الحالي 2023 عن طريق بوابة العدل الإلكترونية، وإجمالي المبالغ المحصلة 6 ملايين و400 ألف دينار.



وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت «الأنباء» نسخة منه انها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية خلال بوابة العدل الإلكترونية www.moj.gov.kw وذلك بغرض التسهيل على المواطنين والمقيمين عملية إنجاز الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة.