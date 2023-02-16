حنان عبدالمعبود



تفقد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي ورئيس اللجنة العليا للمعرض الـ 13 الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، طلال جاسم الخرافي بعض أجنحة المعرض، برفقة أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء اللجنة العليا للمعرض د.يحيى عبدال، عبدالرحمن الفضالة، علي كاظم الجمعة، عبدالله الفرج، د.محمد الصفار، ورئيس هيئة محكمي المعرض ديفيد فاروقي، بهدف الاطلاع على الاختراعات عقب انتهاء هيئة المحكمين من أعمالها، تمهيدا لإعلان الفائزين بجوائز المعرض.



وأشار الخرافي إلى توجه اللجنة العليا للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط إلى «تكويت» أعضاء هيئة محكمي المعرض، مبينا أن الهيئة تضم 50 محكما جميعهم من الأكاديميين الكويتيين العاملين في المؤسسات العلمية، ولهم باع كبير في تحكيم الاختراعات.



وبين أن الهيئة ستمنح الاختراعات المشاركة في نهاية المعرض الميداليات البرونزية والفضية والذهبية، فضلا عن الذهبية مع مرتبة الشرف، علاوة على الجوائز الكبرى للمعرض.



من جهته، قال أمين عام النادي العلمي د.يحيى عبدال إن رسالة وهدف النادي العلمي من وراء اقامة المعرض هو خلق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص للنهوض بالبحث العلمي، وان ترى الاختراعات النور وتطبق على أرض الواقع بما يعود على مجتمعاتنا وعلى المخترع والمستثمر بالنفع على حد سواء، مضيفا انه فرصة مهمة لاحتكاك المخترعين العرب بنظرائهم المخترعين الأجانب.



ولفت إلى ان المعرض يعمل أيضا على تحقيق عدة أهداف، من أهمها تأسيس ثقافة الاختراع في الدول العربية، وتقوية ودعم التعاون بين المستثمرين والمخترعين، وتوفير البيئة المناسبة للمخترعين لعرض أفكارهم واختراعاتهم، علاوة على تشجيع المخترعين الكويتيين على عرض منتجاتهم محليا ودوليا والتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.



من جانبه، قال عضو مجلس إدارة النادي العلمي وعضو اللجنة العليا للمعرض عبدالرحمن الفضالة إن نيل المعرض سمعة عالمية طيبة، فضلا عن دعم ورعاية بعض الجهات له منذ سنوات وعلى رأسها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كان حافزا لتقديم الأفضل دائما في هذا المحفل العلمي الكبير.



ورأى ان الاختراع إذا افتقر الى الجدوى الاقتصادية تصبح عملية تسويقه وتطبيقه على أرض الواقع وحصوله على فرصة استثمارية أمرا صعبا، لأن المستثمر في النهاية يرغب في الاستثمار في الاختراع الذي يحمل جدوى اقتصادية عالية.