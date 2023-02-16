أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن تكلفة التأمين الصحي وتأمينات الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال العاملين القطاع النفطي تصل إلى نحو 13.8 مليون دينار.



وذكرت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية خاطبت الجهات الرقابية للحصول على موافقة ترسية العقدين الخاصين بوثيقة التأمين الصحي الجماعي للعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة وأفراد أسرهم للسنوات التأمينية 2023 /2026 بتكلفة تصل إلى 1.18 مليون دينار. يأتي ذلك إلى جانب ممارسة أخرى لوثيقة التأمين الصحي الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال للعاملين في المؤسسة وشركاتها للسنوات التأمينية 2023 /2026 بتكلفة تصل إلى 12.6 مليون دينار.